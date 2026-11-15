Мужчина подписывает документы. Фото: УНИАН

Военнообязанные граждане Украины, которые переехали в другой город, изменили адрес регистрации или встали на учет в качестве внутренне перемещенного лица, должны не забыть обновить данные военного учета. Закон предоставляет украинцам 7 дней на то, чтобы проинформировать ТЦК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.

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Как и когда необходимо уведомить ТЦК о месте проживания

"В соответствии с порядком организации и ведения воинского учета № 1487, призывники, военнообязанные и резервисты обязаны сообщать об изменении адреса места жительства в течение семи дней", — говорится в сообщении.

Чтобы уведомить ТЦК об изменении места жительства, есть два способа. Это можно сделать:

через электронный кабинет в приложении "Резерв+";

лично обратившись в ТЦК, где вы состоите на воинском учете. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие смену адреса.

Если же человек переехал в другую административно-территориальную единицу, он должен в течение семи дней после прибытия по новому адресу зарегистрироваться на воинском учете в соответствующем территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Что касается граждан со статусом ВПЛ, то во время военного положения они должны встать на воинский учет по месту регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц. На это отводится семь дней с даты постановки на учет ВПЛ.

Кого касается обязанность сообщать об изменении места жительства?

В ТЦК вновь подчеркнули, что обязанность сообщать об изменении места жительства распространяется на три категории граждан:

призывников;

военнообязанных;

резервистов.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

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