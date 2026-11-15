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Головна Мобілізація Змінив місце проживання: як та коли треба повідомляти ТЦК

Змінив місце проживання: як та коли треба повідомляти ТЦК

Ua ru
15 листопада 2026 04:30
Чи треба повідомляти ТЦК про зміну місця проживання УНІАН
Чоловік розписується в документах. Фото: УНІАН

Військовозобов'язані громадяни України, які переїхали в інше місто, змінили адресу реєстрації або стали на облік як внутрішньо переміщена особа — мають не забувати оновити дані військового обліку. На те, щоб поінформували ТЦК, закон надає українцям 7 днів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.

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Як та коли треба поінформувати ТЦК про місце проживання

"Відповідно до порядку організації та ведення військового обліку № 1487, призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов’язані повідомляти про зміну адреси місця проживання протягом семи днів", — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб повідомити ТЦК про зміну місця проживання, є два способи. Це можна зробити:

  • через електронний кабінет у застосунку "Резерв+";
  • особисто звернутися до ТЦК, де перебуваєте на військовому обліку. При собі треба мати документи, які підтверджують зміну адреси.

Якщо ж людина переїхала до іншої адміністративно-територіальної одиниці, вона повинна протягом семи днів після прибуття за новою адресою зареєструватися на військовому обліку у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Щодо громадян зі статусом ВПО, під час воєнного стану вони мають стати на військовий облік за місцем реєстрації як внутрішньо переміщені особи. На це відводиться сім днів від дати взяття на облік ВПО.

Кого стосується обов'язок повідомляти про зміну місця проживання?

У ТЦК повторно наголосили, обов'язок повідомляти про зміну місця проживання поширюється на три категорії громадян:

  • призовників;
  • військовозобов'язаних;
  • резервістів.
Коли треба повідомляти ТЦК про зміну місця проживання
Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно адвокат Дар'я Тарасенко розповіла, що мобілізованих підприємців звільняють від низки податків. Однак мобілізація не є причиною несплати земельного податку та податку на нерухоме майно.

Також ми писали, що робити, якщо "Укрпошта" незаконно рано повертає повістки до ТЦК.

мобілізація ТЦК та СП військово-обліковий документ місце проживання Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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