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Смерть военного из-за самоповреждения — могут ли родные освободиться от службы

16 ноября 2023 18:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Смерть военного из-за самоповреждения — могут ли родные освободиться от службы
Мобилизация военнообязанных мужчин. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Есть много случаев, когда мужчины не могут служить в армии по разным обстоятельствам. Однако военнообязанные не могут быть освобождены с военной службы, даже если его родной человек умер во время выполнения таких обязанностей в результате самоповреждения.

Такой ответ дал юрист Сергей Богун на сайте "Юристы.UA".

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Кого могут освободить от военной службы

По его словам, освободить от военной службы могут только тех, чьи родные погибли во время выполнения боевых задач на фронте.

"Согласно законодательству Украины, граждане подлежат освобождению, если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения", — объяснил он.

мобилизация в Украине
Ответ юриста на сайте "Юристы.UA". Скриншот: Новини.LIVE

Расследование обстоятельств смерти военнослужащего

В свою очередь, другой юрист Вячеслав Антоненко подчеркнул, что необходимо выяснить, как именно умер военнослужащий и будет ли такая причина связана с прохождением военной службы и исполнением обязанностей.

"Надо изучать документы, в частности речь идет о выписке из приказа в/ч об исключении из состава военнослужащего в связи с гибелью; документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели, понятно что свидетельство о смерти; постановление ВЛК по установлению причинной связи" связи смерти военнослужащего, оповещения о гибели и т.д.", — отметил он.

мобилизация в Украине
Ответ юриста на сайте "Юристы.UA". Скриншот: Новини.LIVE
мобилизация в Украине
Ответ юриста на сайте "Юристы.UA". Скриншот: Новини.LIVE

Напомним, 8 ноября в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней — до 24 февраля 2024 года. Поэтому в Украине продолжают выдавать повестки военнообязанным и призывать их на службу в ВСУ. В свою очередь спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал самые популярные мифы о мобилизации.

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