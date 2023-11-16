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Смерть військового через самоушкодження — чи можуть рідні звільнитися від служби

16 листопада 2023 18:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Смерть військового через самоушкодження — чи можуть рідні звільнитися від служби
Мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Є багато випадків, коли чоловіки не можуть служити в армії через різні обставини. Проте військовозобов'язаного не можуть звільнити з військової служби, навіть, якщо його рідна людина померла під час виконання таких обов'язків в результаті самоушкодження.

Таку відповідь надав юрист Сергій Богун на сайті "Юристи.UA".

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Кого можуть звільнити з військової служби

За його словами, звільнити від військової служби можуть лише тих, чиї рідні загинули під час виконання бойових завдань на фронті. 

"Згідно з законодавством України, громадяни підлягають звільненню якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану", — пояснив він.

мобілізація в Україні
Відповідь юриста на сайті "Юристи.UA". Скриншот: Новини.LIVE

Розслідування обставин смерті військовослужбовця

Своєю чергою, інший юрист В'ячеслав Антоненко наголосив, що необхідно з'ясувати, як саме помер військовослужбовець та чи буде така причина пов'язана з проходженням військової служби та виконанням обов'язків.

"Треба вивчати документи, зокрема мова йде про витяг з наказу в/ч про виключення зі складу військовослужбовця у зв'язку із загибеллю; документ, що свідчить про причини та обставини загибелі, зрозуміло що свідоцтво про смерть; постанова ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку смерті військовослужбовця, оповіщення про загибель тощо", — зазначив він.

мобілізація в Україні
Відповідь юриста на сайті "Юристи.UA". Скриншот: Новини.LIVE
мобілізація в Україні
Відповідь юриста на сайті "Юристи.UA". Скриншот: Новини.LIVE

Нагадаємо, 8 листопада в Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 24 лютого 2024 року. Тому в Україні продовжують видавати повістки військовозобов'язаним та призивати їх на службу в ЗСУ. Своєю чергою, речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів найпопулярніші міфи про мобілізацію.

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