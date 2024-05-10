Смерть военнообязанного в ТЦК Кривого Рога — дочь погибшего рассказала свою версию

Погибший Артем Зайцев. Фото: Полина Зайцева\Instagram

На днях на территории Саксаганского территориального центра комплектования и социальной поддержки Кривого Рога Днепропетровской области умер военнообязанный. В ТЦК причиной назвали эпилептический приступ. Однако дочь погибшего мужчины утверждает обратное и убеждена в том, что ее отца убили.

Свою версию трагического инцидента Полина Зайцева рассказала в Instagram в пятницу, 9 мая.

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Что рассказала дочь погибшего мужчины

По словам девушки, все началось 4 мая, когда в квартиру Артема Зайцева ворвались работники ТЦК с оружием в руках. Мол, военнообязанный уже дважды не появлялся по вызову в военкомат. Военные настаивали, чтобы тот собирал вещи и ехал с ними.

Однако говорит, почему ее отца увезли именно в военкомат в Саксаганском районе — неизвестно.

"Ответ отца был "я в понедельник приду, потому что пасха, дайте хотя бы провести праздник с родными", на что они настойчиво приглашали. Но эта квартира была не местом прописки, повезли туда, где прописан (как сказали ТЦК — по документам)" , — написала Полина.

Она добавила, что на следующий день, 5 мая, ее мать повезла документы в ТЦК. Рассказала, что мужчина выглядел нормально, чувствовал себя хорошо и проявлял готовность идти на учебу.

Женщина вернулась домой, чтобы собрать его вещи. Однако, когда решила позвонить и уточнить детали, абонент был вне зоны досягаемости.

"Она поехала после сбора вещей обратно к нему (уже вечером и его уже выводили). Она спрашивает почему не брал трубку и параллельно видит на нем побои (губы были распухшие как вареники, и казалось, что там были выбиты зубы, потому что говорил плохо) он отвечал, что телефон сел", — написала Полина.

Рассказала, что даже несмотря на комендантский час родные мужчины пытались найти зарядное устройство к телефону. Однако ориентировочно через 15-20 минут ии сообщили о смерти Артема.

"Мама Артема Татьяна расстроена приезжает в это адское место, его уже там нет, ей выдают его вещи и как оказывается телефон был заряжен. Создается мнение, что они специально телефон отключили (почему же связи не было, и с ним невозможно было связаться днем)", — написала Полина.

В конце концов дочь погибшего убеждена, что причина смерти ее отца — не приступ эпилепсии, ведь он ничем никогда не болел.

Пост Полины Зайцевой

Пост Полины Зайцевой

Пост Полины Зайцевой

Пост Полины Зайцевой

Пост Полины Зайцевой

Что еще стоит знать об инциденте

Напомним, 7 мая в Днепропетровском областном ТЦК и СП сообщили, что на территории военкомата скончался военнообязанный Артем Зайцев. Причиной там назвали резкое ухудшение здоровья мужчины с признаками эпилептического приступа.

Мать умершего Татьяна Зайцева подозревает, что ее сын убили. Она рассказала, что он никогда не болел и был здоровым человеком. К тому же, по словам родственников, погибшему за несколько недель должно было исполниться 45 лет. Он готовился к отправке в военный учебный центр.