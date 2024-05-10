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Смерть військовозобов'язаного в ТЦК Кривого Рогу — донька загиблого розповіла свою версію

10 травня 2024 13:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Смерть військовозобов'язаного в ТЦК Кривого Рогу — донька загиблого розповіла свою версію
Загиблий Артем Зайцев. Фото: Поліна Зайцева\Instagram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Днями на території Саксаганського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Кривого Рогу Дніпропетровської області помер військовозобов'язаний. У ТЦК причиною назвали епілептичний напад. Однак, донька загиблого чоловіка стверджує зворотнє й переконана у тому, що її батька вбили. 

Свою версію трагічного інциденту Поліна Зайцева розповіла у Instagram у п'ятницю, 9 травня. 

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Що розповіла донька загиблого чоловіка

За словами дівчини, все розпочалося 4 травня, коли до квартири Артема Зайцева увірвалися працівники ТЦК зі зброєю у руках. Мовляв, військовозобов'язаний вже двічі не з'являвся за викликом у військкомат. Тож, військові наполягали, щоб той збирав речі й їхав з ними.

Однак, каже, чому її батька повезли саме у військкомат у Саксаганському районі — невідомо. 

"Відповідь батька була "я в понеділок прийду, бо пасха, дайте хоча б провести свято з рідними", на що вони наполегливо запрошували. Але ця квартира була не місцем прописки, повезли туди, де прописаний (як сказали ТЦК — за документами)", — написала Поліна. 

Вона додала, що наступного дня, 5 травня, її мати повезла документи до ТЦК. Розповіла, що чоловік мав нормальний вигляд, почувався добре і виявляв готовність йти на навчання. 

Тож, жінка повернулася додому, щоб зібрати його речі. Однак, коли вирішила зателефонувати та уточнити деталі, абонент був поза зоною досяжності. 

"Вона поїхала після збирання речей назад до нього (вже ввечері і його вже виводили). Вона питає чому не брав трубку і паралельно бачить на ньому побої (губи були розпухші ніби вареники, і здавалось, що там були вибиті зуби, бо говорив погано) він відповідав, що телефон сів", — написала Поліна. 

Розповіла, що навіть попри комендантську годину рідні чоловіка таки намагались знайти зарядний пристрій до телефону. Однак, орієнтовно через 15-20 хвилин їх повідомили про смерть Артема. 

"Мама Артема Тетяна засмучена приїжджає в це пекельне місце, його вже там немає, їй видають його речі і як виявляється телефон був заряджений. Складається думка, що вони спеціально телефон відключили (чому ж зв’язку не було, і з ним неможливо було зв’язатися вдень)", — написала Поліна. 

Зрештою, донька загиблого переконана, що причина смерті її батька — не напад епілепсії, адже він нічим ніколи не хворів. 

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Допис Поліни Зайцевої
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Допис Поліни Зайцевої
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Допис Поліни Зайцевої
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Допис Поліни Зайцевої
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Допис Поліни Зайцевої

 

Що ще варто знати про інцидент

Нагадаємо, 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що на території військкомату помер військовозобов'язаний Артем Зайцев. Причиною там назвали різке погіршення здоров’я чоловіка з ознаками епілептичного нападу.

Мати померлого Тетяна Зайцева підозрює, що її сина побили. Вона розповіла, що він ніколи не хворів і був здоровою людиною. До того ж, за словами родичів, загибому за декілька тижнів мало виповнитись 45 років. Він готувався до відправки у військовий навчальний центр.

війна
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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