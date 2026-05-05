Сняли инвалидность и отсрочку: не задержат, только вручат повестку

Если с военнообязанного гражданина сняли группу инвалидности, он может быть мобилизован. Но группа оповещения ТЦК не может задержать такое лицо, разве что оно будет объявлено в розыск. В противном случае группа оповещения просто выдаст направление на ВВК.

Отсрочка на основании инвалидности

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам при наличии тех или иных оснований. Одним из таких оснований является установленная соответствующей медицинской комиссией инвалидность.

Инвалидность может быть как бессрочная, так и временная, установленная на определенный срок. Соответствующим образом предоставляется таким гражданам и отсрочка от призыва.

К юристам обратился гражданин, который имел инвалидность второй группы. Но впоследствии ее сняли, отменив и отсрочку.

Снять инвалидность, могут мобилизовать

Гражданин поинтересовался у специалистов, могут ли его мобилизовать. А также возможными проблемами при встрече с группой оповещения территориального центра комплектования.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что мобилизация такого лица вполне реальна. Так, юрист Владислав Дерий в своем комментарии подчеркнул: "Без оформленной отсрочки Вы подлежат направлению на ВВК с последующей мобилизацией. При встрече с ТЦК Вам могут вручить повестку".

Адвокат Евгений Александрович подтвердил информацию своего коллеги, отметив, что возможно и задержание такого гражданина: "Да, могут выдать повестку о вызове на ВВК, выдать направление на ВВК. Работники полиции могут задержать и доставить в ТЦК и СП, которые могут направить на ВВК".

Если студент был отчислен из вуза, отсрочку с него должны снять до следующего продолжения военного положения и всеобщей мобилизации. Но, если самому гражданину нужно сделать это быстрее, он может обратиться в ТЦК.

На отсрочку, оформленную для ухода за близким родственником, не влияет трудоустройство этого родственника. Одним из вариантов такого трудоустройства, который не влияет на отсрочку, является военная служба в Вооруженных силах Украины.