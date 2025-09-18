Видео
Главная Мобилизация Снятие отсрочки после отчисления из вуза — нюансы

Снятие отсрочки после отчисления из вуза — нюансы

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 20:00
Отсрочка от мобилизации - когда аннулируется отсрочка после отчисления студента
Написание заявки об отсрочке от мобилизации. Фото: Звягельский районный ТЦК и СП

Если студент был отчислен из вуза, отсрочку с него должны снять до следующего продления военного положения и всеобщей мобилизации. Но, если самому гражданину нужно сделать это быстрее, он может обратиться в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Ярослав Турчин.

Читайте также:

Когда заканчивается отсрочка у бывшего студента

К юристам обратился гражданин, который отчислился из университета. Мужчина поинтересовался, почему с него не снимают отсрочку, хотя он уже не является студентом.

Гражданин также спросил, как ему снять отсрочку, потому что на работе он может быть забронирован, но пока действует отсрочка, сделать это невозможно.

"Если Вы отчислились после 7 августа 2025 года, то отсрочка пропадет автоматически только после 5 ноября 2025 года, когда в очередной раз реестр Оберіг обратится в ЕГЭБО для проверки данных или предоставленная на 3 месяца отсрочка потеряет свое действие", — пояснил в ответе гражданину адвокат Ярослав Турчин.

Он подчеркнул, что учебное заведение, конечно, обязано уведомить ТЦК, но обработка информации, как правило, идет очень медленно.

Как ускорить аннулирование отсрочки

Турчин объяснил, как экс-студент может ускорить снятие с себя отсрочки.

"Чтобы отсрочку сняли раньше 3-х месячного срока действия военного положения, надо сообщить ТЦК об обстоятельствах потери права на отсрочку", — отметил адвокат.

Но в таком случае, признал Ярослав Турчин, можно получить в ответ повестку и за неявку — розыск, который помешает бронированию.

Напомним, мы ранее писали о том, какие студенты потеряют отсрочку осенью.

Добавим, мы сообщали о том, какие два вида документов нужны студентам для оформления отсрочки.

студенты военное положение мобилизация бронирование отсрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
