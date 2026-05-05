Зняли інвалідність і відстрочку: не затримають, лише вручать повістку

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Четверта влада"

Якщо з військовозобов’язаного громадянина зняли групу інвалідності, він може бути мобілізований. Та група оповіщення ТЦК не може затримати таку особу, хіба що та буде оголошена в розшук. У інакшому випадку група оповіщення просто видасть направлення на ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка на підставі інвалідності

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам за наявності тих чи інших підстав. Однією із таких підстав є встановлена відповідною медичною комісією інвалідність.

Інвалідність може бути як безстрокова, так і тимчасова, встановлена на певний строк. Відповідним чином надається таким громадянам і відстрочка від призову.

До юристів звернувся громадянин, який мав інвалідність другої групи. Але згодом її зняли, скасувавши і відстрочку.

Зняти інвалідність, можуть мобілізувати

Громадянин поцікавився у фахівців, чи можуть його мобілізувати. А також можливими проблемами при зустрічі із групою оповіщення територіального центру комплектування.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що мобілізація такої особи є цілком реальною. Так, юрист Владислав Дерій у своєму коментарі підкреслив: "Без оформленої відстрочки Ви підлягаєте направленню на ВЛК з подальшою мобілізацією. При зустрічі з ТЦК Вам можуть вручити повістку".

Адвокат Євген Олександрович підтвердив інформацію свого колеги, зазначивши, що можливе і затримання такого громадянина: "Так, можуть видати повістку про виклик на ВЛК, видати направлення на ВЛК. Працівники поліції можуть затримати і доставити до ТЦК та СП, які можуть направити на ВЛК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які є нюанси зняття відстрочки після відрахування з вишу.

Якщо студент був відрахований з вишу, відстрочку з нього мають зняти до наступного продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Але, якщо самому громадянину потрібно зробити це швидше, він може звернутися до ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи скасує ТЦК відстрочку для догляду за особою, яка служить в ЗСУ.

На відстрочку, оформлену для догляду за близьким родичем, не впливає працевлаштування цього родича. Одним із варіантів такого працевлаштування, який не впливає на відстрочку, є військова служба у Збройних силах України.