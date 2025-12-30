Снятие с воинского учета - нужен ли такому гражданину Резерв+

Снят с учета — нужен ли "Резерв+"
Если даже военнообязанный гражданин был снят с воинского учета, ему не помешает установить на смартфон приложение "Резерв+" для контроля за своими данными в реестре "Оберіг". Но можно проконтролировать этот процесс и другим способом.
"Резерв+" или "Дія"
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли устанавливать приложение "Резерв+" лицу, которое было снято с воинского учета.
Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя такую ситуацию, объяснил, что, в принципе, это не помешает.
"Надо обязательно проверять, какие данные о лице содержатся в цифровом реестре", — отметил юрист.
Кирда отметил, что это можно сделать одним из 2 способов:
- загрузить приложение "Резерв+";
- загрузить электронный военно-учетный документ через портал "Дія".
Как обойтись без приложений в смартфоне
Другой адвокат, Юрий Айвазян, в комментарии к этой ситуации, отметил, что существует еще один способ узнать о том, какие данные снятого с воинского учета гражданина указаны в реестре "Оберіг".
Для этого не нужно устанавливать никакие приложения или программы.
"Нужно сделать адвокатский запрос в ТЦК для получения информации о статусе лица по данным Реестра", — отметил Айвазян.
Этого будет достаточно для того, чтобы узнать о внесенных данных и при необходимости подкорректировать их.
