Україна
Снят с учета — нужен ли "Резерв+"

Снят с учета — нужен ли "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 12:20
Снятие с воинского учета - нужен ли такому гражданину Резерв+
Приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE

Если даже военнообязанный гражданин был снят с воинского учета, ему не помешает установить на смартфон приложение "Резерв+" для контроля за своими данными в реестре "Оберіг". Но можно проконтролировать этот процесс и другим способом.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

"Резерв+" или "Дія"

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли устанавливать приложение "Резерв+" лицу, которое было снято с воинского учета.

Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя такую ситуацию, объяснил, что, в принципе, это не помешает.

"Надо обязательно проверять, какие данные о лице содержатся в цифровом реестре", — отметил юрист.

Кирда отметил, что это можно сделать одним из 2 способов:

  • загрузить приложение "Резерв+";
  • загрузить электронный военно-учетный документ через портал "Дія".

Как обойтись без приложений в смартфоне

Другой адвокат, Юрий Айвазян, в комментарии к этой ситуации, отметил, что существует еще один способ узнать о том, какие данные снятого с воинского учета гражданина указаны в реестре "Оберіг".

Для этого не нужно устанавливать никакие приложения или программы.

"Нужно сделать адвокатский запрос в ТЦК для получения информации о статусе лица по данным Реестра", — отметил Айвазян.

Этого будет достаточно для того, чтобы узнать о внесенных данных и при необходимости подкорректировать их.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли проходить повторную ВВК гражданину, снятому с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, что означает статус "снят с воинского учета".

Дия военный учет военнообязанные реестр Оберіг Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
