Снятые с военного учета, что делать таким гражданам

Что означает статус "снятый с военного учета"
Граждане, имеющие статус "снятый с военного учета", не подлежат мобилизации. Но в случае получения этого статуса до полномасштабной войны человека могут вызвать повторную военно-врачебную комиссию.
Об этом говорится в материале "Фактов".
Снятые с военного учета
Часть граждан Украины мужского пола имеют статус "снятый с военного учета".
Это означает, что такой человек полностью непригоден к военной службе.
Могут ли снятых с учета мобилизовать
В нынешних условиях военного положения гражданин со статусом "снятый с военного учета" не подлежит мобилизации.
Впрочем, есть и исключение. Если непригодность военнообязанного была установлена еще до начала полномасштабной войны, то такого человека могут вызвать на военно-врачебную комиссию, чтобы проверить состояние здоровья.
Напомним, мы сообщали, какие документы должны предоставить при исключении из военного учета и что должны написать.
Ранее в материале Новини.LIVE мы объяснили, что изменилось в мобилизации в Украине в 2024 году.
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