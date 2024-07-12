Снятые с военного учета, что делать таким гражданам

На военно-врачебной комиссии. Фото: "НикВести"

Граждане, имеющие статус "снятый с военного учета", не подлежат мобилизации. Но в случае получения этого статуса до полномасштабной войны человека могут вызвать повторную военно-врачебную комиссию.

Об этом говорится в материале "Фактов".

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Снятые с военного учета

Часть граждан Украины мужского пола имеют статус "снятый с военного учета".

Это означает, что такой человек полностью непригоден к военной службе.

Могут ли снятых с учета мобилизовать

В нынешних условиях военного положения гражданин со статусом "снятый с военного учета" не подлежит мобилизации.

Впрочем, есть и исключение. Если непригодность военнообязанного была установлена еще до начала полномасштабной войны, то такого человека могут вызвать на военно-врачебную комиссию, чтобы проверить состояние здоровья.

Напомним, мы сообщали, какие документы должны предоставить при исключении из военного учета и что должны написать.

Ранее в материале Новини.LIVE мы объяснили, что изменилось в мобилизации в Украине в 2024 году.