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Что означает статус "снятый с военного учета"

12 июля 2024 12:44
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Снятые с военного учета, что делать таким гражданам
На военно-врачебной комиссии. Фото: "НикВести"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане, имеющие статус "снятый с военного учета", не подлежат мобилизации. Но в случае получения этого статуса до полномасштабной войны человека могут вызвать повторную военно-врачебную комиссию.

Об этом говорится в материале "Фактов".

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Снятые с военного учета

Часть граждан Украины мужского пола имеют статус "снятый с военного учета".

Это означает, что такой человек полностью непригоден к военной службе.

Могут ли снятых с учета мобилизовать

В нынешних условиях военного положения гражданин со статусом "снятый с военного учета" не подлежит мобилизации.

Впрочем, есть и исключение. Если непригодность военнообязанного была установлена еще до начала полномасштабной войны, то такого человека могут вызвать на военно-врачебную комиссию, чтобы проверить состояние здоровья.

Напомним, мы сообщали, какие документы должны предоставить при исключении из военного учета и что должны написать.

Ранее в материале Новини.LIVE мы объяснили, что изменилось в мобилизации в Украине в 2024 году.

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