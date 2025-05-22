Снят с воинского учета - когда проходить ВВК

Государственное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Даже тому гражданину, который был снят с воинского учета, придется пройти повторную военно-врачебную комиссию. Но, как отмечают юристы, в этой ситуации все зависит от того, что именно указано у него в приложении "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Что указано в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который был снят с воинского учета.

Мужчина поинтересовался, нужно ли проходить ему повторную военно-врачебную комиссию.

Юрист Владислав Дерий отметил в ответе, что все в этой ситуации зависит от того, какие данные указаны у гражданина в приложении "Резерв+".

"Если у Вас в "Резерв+" также указано, что Вы являетесь ограниченно годным, то Вы обязаны пройти ВВК до 5 июня", — подчеркнул юрист.

Снятый с учета отказался от повторной ВВК — что его ждет

Владислав Дерий добавил, что даже снятого с воинского учета в случае отказа от повторной ВВК в такой ситуации могут оштрафовать или даже объявить в розыск.

"За непрохождение ВВК Вас попытаются привлечь к административной ответственности по статье 210-1 КУоАП (штраф от 17 тыс. грн, но в определенных случаях его можно уменьшить до 8500 грн). Кроме того, Вас могут внести в базу Нацполиции и объявить в административный розыск (об этом будет указано в "Резерв+")", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, должны ли обновлять военно-учетные данные граждане, снятые с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, что вообще означает статус "снят с воинского учета".