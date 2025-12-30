Зняття з військового обліку - чи потрібен такому громадянину Резерв+

Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE

Якщо навіть військовозобов’язаний громадянин був знятий з військового обліку, йому не завадить встановити на смартфон застосунок "Резерв+" для контролю за своїми даними у реєстрі "Оберіг". Але можна проконтролювати цей процес і в інший спосіб.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

"Резерв+" чи "Дія"

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно встановлювати застосунок "Резерв+" особі, яка була знята з військового обліку.

Адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що, в принципі, це не завадить.

"Треба обов'язково перевіряти, які дані про особу містяться у цифровому реєстрі", — зазначив юрист.

Кирда наголосив, що це можна зробити одним із 2 способів:

завантажити застосунок "Резерв+";

завантажити електронний військово-обліковий документ через портал "Дія".

Як обійтися без застосунків у смартфоні

Інший адвокат, Юрій Айвазян, у коментарі до цієї ситуації, зазначив, що існує ще один спосіб дізнатися про те, які дані знятого з військового обліку громадянина вказану і реєстрі "Оберіг".

Для цього не потрібно встановлювати жодні додатки чи програми.

"Потрібно зробити адвокатський запит до ТЦК задля отримання інформації про статус особи згідно даних Реєстру", — наголосив Айвазян.

Цього буде достатньо для того, аби дізнатися про внесені дані і за потреби підкоригувати їх.

