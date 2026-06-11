Снятие с розыска по решению ВВК: юрист предупредил о возможных рисках

Гражданин и военнослужащие территориального центра комплектования. Фото: Одесский ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право объявить в розыск лицо, нарушившее правила военной регистрации. Гражданин может самостоятельно инициировать снятие розыска, пройдя медицинскую комиссию. Однако в этом случае существуют определенные риски, в частности, риск мобилизации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штрафы и розыск ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять граждан, состоящих на воинском учете, в розыск. Розыск ТЦК является административной санкцией, поэтому длится определенный срок и затем должен быть автоматически отменен.

В розыск гражданина объявляют, если он нарушил правила воинского учета. При этом за сам факт нарушения розыск не объявляется, другим условием является неуплата штрафа в установленный законом срок.

Розыск ТЦК можно снять до истечения срока его действия. Это возможно при определенных условиях, прежде всего, после уплаты штрафа, который и стал причиной объявления в розыск.

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Риск при самостоятельном снятии штрафа и розыска

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск из-за неуплаты штрафа за непрохождение ВВК. Он поинтересовался, как может самостоятельно сняться с розыска ТЦК.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что в случае этого гражданина необходимо пройти военно-медицинскую комиссию. Но, добавил адвокат Павел Гретченко, в ситуации с самостоятельным инициированием процесса могут возникнуть проблемы.

Гретченко отметил: "Чтобы снять статус "Вас разыскивает ТЦК" и штраф, лучше всего инициировать процесс самостоятельно, но делать это юридически грамотно, чтобы минимизировать риски принудительной мобилизации". Так, если гражданин имеет право на отсрочку, он должен сначала оформить это право, а затем идти на ВВК. В противном случае ТЦК будет иметь право его мобилизовать при соответствующем заключении ВВК.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, чем грозит статус "в розыске" и как его снять.

В Украине, во время всеобщей мобилизации, приложение "Резерв+" помогает военнообязанным получить всю необходимую информацию о своем законном статусе. В том числе там может появиться статус "в розыске".

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что прежде чем сниматься с розыска ТЦК, необходимо получить данные о причине.

Решить вопрос снятия с розыска ТЦК можно разными способами. Но первый шаг, как объяснили юристы, у всех этих способов один. Гражданин должен узнать причину внесения в розыск.