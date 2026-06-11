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Головна Мобілізація Зняття з розшуку через ВЛК: юрист попередив про можливі ризики

Зняття з розшуку через ВЛК: юрист попередив про можливі ризики

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 12:20
Зняття з розшуку через ВЛК: юрист попередив про можливі ризики
Громадянин і військовослужбовці територіального центру комплектування. Фото: Одеський ТЦК

Порушника військового обліку територіальний центр комплектування має право оголосити у розшук. Громадянин може ініціювати зняття розшуку самостійно, через проходження ВЛК. Але в такому варіанті існують певні ризики, зокрема, ризики мобілізації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штрафи і розшук ТЦК

Територіальний центр комплектування має право оголошувати громадян, що перебувають на військовому обліку, в розшук. Розшук ТЦК є адміністративною санкцією, тому триває певний термін і потім має бути автоматично скасований.

У розшук громадянина оголошують, якщо він порушив правила військового обліку. При цьому за сам факт порушення розшук не оголошується, іншою умовою є несплата штрафу у встановлений законом термін.

Розшук ТЦК можна зняти до закінчення терміну його дії. Це можливо за певних умов, перш за все, після сплати штрафу, який і став причиною оголошення у розшук.

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Ризик при самостійному знятті штрафу і розшуку

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук через несплату штрафу за не пройдену ВЛК. Він поцікавився, як може самостійно знятися з розшуку ТЦК.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що у випадку цього громадянина потрібно пройти військово-лікарську комісію. Але, додав адвокат Павло Гретченко, у ситуації із самостійним ініціюванням процесу можуть виникнути проблеми.

Гретченко зазначив: "Щоб зняти статус "Вас розшукує ТЦК" та штраф, найкраще ініціювати процес самостійно, але робити це юридично грамотно, щоб мінімізувати ризики примусової мобілізації". Так, якщо громадянин має право на відстрочку, він має спочатку оформити це право, а потім іти на ВЛК. Інакше ТЦК матиме право його мобілізувати за відповідного висновку ВЛК.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чим загрожує статус "у розшуку" і як його зняти.

В Україні, під час загальної мобілізації, застосунок "Резерв+" допомагає військовозобов'язаним отримати всю необхідну інформацію щодо свого законного статусу. В тому числі там може з'явитись статус "у розшуку".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що перш ніж зніматися з розшуку ТЦК, треба отримати дані про причину.

Вирішити питання зняття з розшуку ТЦК можна різними шляхами. Але початковий крок, як пояснили юристи, у всіх цих шляхів один. Громадянин має дізнатися причину подання в розшук.

ВЛК ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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