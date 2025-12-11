Видео
Україна
СОЧ из армии и военного вуза — есть ли разница

СОЧ из армии и военного вуза — есть ли разница

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 12:20
Самовольное оставление части - особенности СОЧ из военного вуза
Украинские курсанты. Фото: Минобороны

Курсант юридически не отличается от военнослужащего Вооруженных сил Украины. Поэтому самовольное оставление военного вуза будет иметь такую же юридическую силу, как и СОЧ в армии.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Курсант — это военный или нет

В отечественном военном законодательстве определено понятие "самовольное оставление части" (СОЧ), когда военнослужащий без разрешения командира покидает свое подразделение, по тем или иным причинам убегает из части.

За СОЧ закон определяет соответствующее наказание, вплоть до лишения свободы.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, отличаются ли по результатам СОЧ военнослужащего ВСУ и курсанта военного высшего учебного заведения.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, напомнил один очень важный момент.

"Курсант ВУЗа подписывает контракт", — подчеркнул юрист.

Куда отправят курсанта после СОЧ из военного вуза

Таким образом, его статус ничем принципиально от статуса военнослужащего Вооруженных сил Украины не отличается.

"Поэтому да — СОЧ в таком случае будет иметь такую же юридическую силу, как и СОЧ военного", — заверил гражданина Айвазян.

Относительно того, куда могут направить таких курсантов, то здесь, подчеркнул адвокат, закон предусматривает, что во время проведения мобилизации и действия военного положения — их после отчисления из ВУЗов направляют в воинские части для дальнейшего прохождения военной службы по призыву по мобилизации, на особый период.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли военнослужащий Вооруженных сил Украины, который пробыл в СОЧ менее трех суток, вернуться в свою воинскую часть.

Добавим, мы сообщали о том, возможен ли перевод в другую воинскую часть во время СОЧ.

вузы ВСУ военнослужащие СОЧ курсанты
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
