Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація СЗЧ з армії та військового вишу — чи є різниця

СЗЧ з армії та військового вишу — чи є різниця

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 12:20
Самовільне залишення частини - особливості СЗЧ з військового вишу
Українські курсанти. Фото: Міноборони

Курсант юридично не відрізняється від військовослужбовця Збройних сил України. Тож самовільне залишення військового вишу матиме таку ж юридичну силу, як і СЗЧ у армії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Курсант — це військовий чи ні

У вітчизняному військовому законодавстві визначене поняття "самовільне залишення частини" (СЗЧ), коли військовослужбовець без дозволу командиру залишає свій підрозділ, з тих чи інших причин втікає із частини.

За СЗЧ закон визначає відповідне покарання, аж до позбавлення волі.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи відрізняються за наслідками СЗЧ військовослужбовця ЗСУ та курсанта військового вищого навчального закладу.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, нагадав один дуже важливий момент.

"Курсант ВВНЗ підписує контракт", — наголосив юрист.

Куди відправлять курсанта після СЗЧ із військового вишу

Таким чином, його статус нічим принципово від статусу військовослужбовця Збройних сил України не відрізняється.

"Тож так — СЗЧ у такому випадку буде мати таку ж саму юридичну силу, як і СЗЧ військового", — запевнив громадянина Айвазян.

Щодо того, куди можуть направити таких курсантів, то тут, підкреслив адвокат, закон передбачає, що під час проведення мобілізації та дії воєнного стану — їх після відрахування із ВВНЗ направляють до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може військовослужбовець Збройних сил України, який пробув у СЗЧ менше трьох діб, повернутися до своєї військової частини.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливе переведення в іншу військову частину під час СЗЧ.

вузи ЗСУ військовослужбовці СЗЧ курсанти
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації