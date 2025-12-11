Самовільне залишення частини - особливості СЗЧ з військового вишу

Українські курсанти. Фото: Міноборони

Курсант юридично не відрізняється від військовослужбовця Збройних сил України. Тож самовільне залишення військового вишу матиме таку ж юридичну силу, як і СЗЧ у армії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Курсант — це військовий чи ні

У вітчизняному військовому законодавстві визначене поняття "самовільне залишення частини" (СЗЧ), коли військовослужбовець без дозволу командиру залишає свій підрозділ, з тих чи інших причин втікає із частини.

За СЗЧ закон визначає відповідне покарання, аж до позбавлення волі.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи відрізняються за наслідками СЗЧ військовослужбовця ЗСУ та курсанта військового вищого навчального закладу.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, нагадав один дуже важливий момент.

"Курсант ВВНЗ підписує контракт", — наголосив юрист.

Куди відправлять курсанта після СЗЧ із військового вишу

Таким чином, його статус нічим принципово від статусу військовослужбовця Збройних сил України не відрізняється.

"Тож так — СЗЧ у такому випадку буде мати таку ж саму юридичну силу, як і СЗЧ військового", — запевнив громадянина Айвазян.

Щодо того, куди можуть направити таких курсантів, то тут, підкреслив адвокат, закон передбачає, що під час проведення мобілізації та дії воєнного стану — їх після відрахування із ВВНЗ направляють до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може військовослужбовець Збройних сил України, який пробув у СЗЧ менше трьох діб, повернутися до своєї військової частини.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливе переведення в іншу військову частину під час СЗЧ.