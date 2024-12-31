Незаконное преследование за СОЧ – действия военного

Военнослужащий ВСУ. Фото: hromadske.radio

Если военнослужащий попал в госпиталь, а его подали в СОЧ, этот шаг является однозначно незаконным. В такой ситуации военный должен предоставить рапорт на имя командира части, в рапорте следует сообщить о пребывании в больничном учреждении.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился поинтересовавшийся гражданин, могут ли подать военнослужащего в розыск за самовольное оставление части, если тот попал в госпиталь.

"Если человек в госпитале, то как он может быть в СОЧ", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Юрист подчеркнул, что такая ситуация не считается самовольным оставлением части.

Что делать военнослужащему

Айвазян объяснил, что должен делать военнослужащий в такой ситуации.

"В такой ситуации нужно прислать командиру рапорт, что военный находится в госпитале и не может прибыть на место новой дислокации части", — подчеркнул адвокат.

Юрист также добавил, что военному следует обратиться в ближайший отдел военной службы правопорядка и сообщить, что его незаконно подали в СОЧ.

Напомним, мы писали о том, что солдаты из СОЧ могут вернуться на службу через "Армия+".

Также мы сообщали о том, будут ли военнослужащие, добровольно вернувшиеся в воинскую часть из СОЧ, снова получать выплаты и обеспечение.