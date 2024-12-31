Незаконное преследование за СОЧ – действия военного

Солдата незаконно подали в СОЧ — что делать
Если военнослужащий попал в госпиталь, а его подали в СОЧ, этот шаг является однозначно незаконным. В такой ситуации военный должен предоставить рапорт на имя командира части, в рапорте следует сообщить о пребывании в больничном учреждении.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Госпиталь и СОЧ
К юристам обратился поинтересовавшийся гражданин, могут ли подать военнослужащего в розыск за самовольное оставление части, если тот попал в госпиталь.
"Если человек в госпитале, то как он может быть в СОЧ", — ответил адвокат Юрий Айвазян.
Юрист подчеркнул, что такая ситуация не считается самовольным оставлением части.
Что делать военнослужащему
Айвазян объяснил, что должен делать военнослужащий в такой ситуации.
"В такой ситуации нужно прислать командиру рапорт, что военный находится в госпитале и не может прибыть на место новой дислокации части", — подчеркнул адвокат.
Юрист также добавил, что военному следует обратиться в ближайший отдел военной службы правопорядка и сообщить, что его незаконно подали в СОЧ.
Напомним, мы писали о том, что солдаты из СОЧ могут вернуться на службу через "Армия+".
Также мы сообщали о том, будут ли военнослужащие, добровольно вернувшиеся в воинскую часть из СОЧ, снова получать выплаты и обеспечение.
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