Незаконне переслідування за СЗЧ - дії військового

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: hromadske.radio

Якщо військовослужбовець потрапив до шпиталю, а його подали в СЗЧ, цей крок є однозначно незаконним. У такій ситуації військовий має надати рапорт на ім’я командира частини, у рапорті треба повідомити про перебування у лікарняному закладі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть подати військовослужбовця у розшук за самовільне залишення частини, якщо той потрапив до шпиталю.

"Якщо людина в шпиталі, то як вона може бути в СЗЧ", — відповів адвокат Юрій Айвазян.

Юрист підкреслив, що така ситуація не рахується як самовільне залишення частини.

Що робити військовослужбовцю

Айвазян пояснив, що має робити військовослужбовець у такій ситуації.

"В такій ситуації треба надіслати командиру рапорт, що військовий перебуває в шпиталі і не може прибути на місце нової дислокації частини", — наголосив адвокат.

Юрист також додав, що військовому варто звернутися до найближчого відділку військової служби правопорядку і повідомити, що його незаконно подали в СЗЧ.

Нагадаємо, ми писали про те, що солдати з СЗЧ можуть повернутись на службу через "Армія+".

Також ми повідомляли про те, чи військовослужбовці, які добровільно повернулись до військової частини із СЗЧ, знову отримуватимуть виплати та забезпечення.