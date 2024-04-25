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Социальная защита военных ВСУ — каких важных изменений ожидать в мае 2024 года

25 апреля 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Социальная защита военных ВСУ — что изменится уже в мае 2024 года
Украинские военные на фронте в Авдеевке. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Уже с 4 мая 2024 года в Украине вступит в силу новый закон, регулирующий вопросы социальной защиты военнослужащих и полицейских.

Какие изменения предполагает этот документ, рассказали специалисты "Юридической сотни".

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Так, речь идет о законе 3621-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".

Правоведы подчеркнули, что документ вносит ряд важных изменений, в частности для военных, самостоятельно воспитывающих ребенка, предусматривается возможность отпуска до 14 дней, если ребенок в возрасте до 14 лет нуждается в уходе из-за болезни. Если ребенок лечится стационарно, за военнослужащим сохраняется денежное довольствие. Такой отпуск могут взять как женщины, так и мужчины военные.

Также во время особого периода военным будет предоставляться отпуск в связи с рождением ребенка.

Увеличена продолжительность лечения военных до 12 месяцев подряд (с сохранением денежного и матобеспечения). Через 4 месяца лечения потребность в длительном лечении определяется ВВК. А при окончании длительного лечения следует пройти ВВК для определения пригодности к военной службе.

Кроме этого, в законодательство предлагается внести изменения о соблюдении гендерного равенства, недопущения дискриминации по признаку пола, сексуальных притязаний, насилия по признаку пола и т.д.

Закон исключает понятие ограниченной пригодности с ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", в том числе из ст. 14, которая регулирует вопрос приписки граждан Украины к призывным участкам, и ст. 26, где определены основания для увольнения с военной службы в мирное время и особый период.

И устанавливается обязанность для граждан Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу этого закона пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе.

Ранее сообщалось, что некоторые украинские военные получат доплаты с 1 мая.

Напомним, мы писали, за что насчитывают премии военным и в каком размере.

Также мы информировали, на какую денежную помощь могут рассчитывать военные в случае ранения, травмы или контузии.

война
закон
ВСУ
военные
социальная защита

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