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Соціальний захист військових ЗСУ — яких важливих змін чекати у травні 2024 року

25 квітня 2024 06:44
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Любомир Кучер
Редактор
Соціальний захист військових ЗСУ — що зміниться вже у травні 2024 року
Українські військові на фронті в Авдіївці. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Вже з 4 травня 2024 року в Україні набуде чинності новий закон, який регулюватиме питання щодо соціального захисту військовослужбовців та поліцейських. 

Які зміни передбачає цей документ, розповіли фахівці "Юридичної сотні". 

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Так, мова йде про закон 3621-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".

Правознавці підкреслили, що документ вносить низку важливих змін. Зокрема для військових, які самостійно виховують дитину, передбачається можливість відпустки до 14 днів, якщо дитина віком до 14 років потребує догляду через хворобу. Якщо дитина лікується стаціонарно, за військовослужбовцем зберігається грошове забезпечення. Таку відпустку зможуть взяти як жінки, так і чоловіки-військові. 

Також під час особливого періоду військовим надаватиметься відпустка у зв’язку з народженням дитини.

Збільшено тривалість лікування військових до 12 місяців поспіль (зі збереженням грошового та матзабезпечення). Через 4 місяці лікування потреба в тривалому лікуванні визначається ВЛК. А при закінченні тривалого лікування потрібно пройти ВЛК для визначення придатності до військової служби.

Крім цього, у законодавство пропонується внести зміни щодо дотримання гендерної рівності, недопущення дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань, насильства за ознакою статі тощо.

Закон виключає поняття обмеженої придатності із ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", зокрема зі ст. 14, яка регулює питання приписки громадян України до призовних дільниць, та зі ст. 26, у якій визначено підстави для звільнення з військової служби в мирний час та особливий період.

І встановлюється обов’язок для громадян України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Раніше ми повідомляли, що деякі українські військові отримають доплати з 1 травня. 

Нагадаємо, ми писали, за що нараховують премії військовим та у якому розмірі. 

Також ми інформували, на яку грошову допомогу можуть розраховувати військові у разі поранення, травми чи контузії. 

війна
закон
ЗСУ
військові
соціальний захист

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