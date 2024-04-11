Які додаткові виплати передбачені для військових пенсіонерів — суми та умови

Виплати українським військовим пенсіонерам. Колаж: Новини.LIVE

Наразі в Україні понад 544 тис. військових пенсіонерів. Відомо, що для таких осіб максимальний розмір виплат не може перевищувати десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Це 2024 року понад 23 тис. грн. Крім цього, деякі військові пенсіонери мають право на додаткові виплати.

Про це повідомили на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

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Так, зазначається, що пенсіонери всіх категорій, включно з військовими, мають право отримувати щомісячну компенсаційну виплату до 300 грн з моменту досягнення 70-річного віку.

Крім цього, особи яким виповнилося 75 років, можуть отримати компенсаційну виплату 456 грн, 80 років — 570 грн.

Водночас слід зауважити, що компенсаційна виплата надається за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Також пенсіонери можуть отримати надбавки за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

В такому випадку пенсія збільшується на 1%, однак не більше, ніж на 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 грн). Отже максимальний розмір доплати становить 23,61 грн за кожен додатковий рік стажу.

В ПФУ додали, що такі доплати призначаються автоматично. Якщо у вас залишилися питання, можна звертатись на "гарячу лінію" контакт-центру ПФУ за такими номерами:

0-800-503-753;

044-281-08-70;

044-281-08-71.

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