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Військові пенсіонери в Україні можуть отримати додаткові виплати — суми та умови

11 квітня 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Які додаткові виплати передбачені для військових пенсіонерів — суми та умови
Виплати українським військовим пенсіонерам. Колаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Наразі в Україні понад 544 тис. військових пенсіонерів. Відомо, що для таких осіб максимальний розмір виплат не може перевищувати десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Це 2024 року понад 23 тис. грн. Крім цього, деякі військові пенсіонери мають право на додаткові виплати. 

Про це повідомили на офіційному сайті Пенсійного фонду України. 

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Так, зазначається, що пенсіонери всіх категорій, включно з військовими, мають право отримувати щомісячну компенсаційну виплату до 300 грн з моменту досягнення 70-річного віку

Крім цього, особи яким виповнилося 75 років, можуть отримати компенсаційну виплату 456 грн, 80 років — 570 грн. 

Водночас слід зауважити, що компенсаційна виплата надається за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн. 

Також пенсіонери можуть отримати надбавки за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

В такому випадку пенсія збільшується на 1%, однак не більше, ніж на 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 грн). Отже максимальний розмір доплати становить 23,61 грн за кожен додатковий рік стажу. 

В ПФУ додали, що такі доплати призначаються автоматично. Якщо у вас залишилися питання, можна звертатись на "гарячу лінію" контакт-центру ПФУ за такими номерами:

  • 0-800-503-753;
  • 044-281-08-70;
  • 044-281-08-71. 

Раніше ми повідомляли, що для військових ЗСУ планують запровадити нові доплати та заохочення.

Нагадаємо ми писали, за що нараховують премії військовим та у якому розмірі. 

Також ми інформували, на яку грошову допомогу можуть розраховувати військові у разі поранення, травми чи контузії. 

виплати
ЗСУ
Україна
пенсіонери
військові

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