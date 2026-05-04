Социолог объяснил, как нужно реформировать ТЦК

Сотрудники ТЦК. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Схід"

В Украине нужно кардинально перестроить структуру ТЦК и пересмотреть их полномочия. Для граждан страны важно не новое название, а совершенно иной формат взаимодействия с людьми.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил социолог Андрей Еременко в интервью блогеру и журналисту Юрию Романенко.

Что нужно изменить в ТЦК и какие уже были аналогии в истории Украины

По словам Еременко, обычная смена названий государственных структур не способно привести к реальным улучшениям. Украина уже неоднократно сталкивалась с подобными "реформами", когда изменения ограничивались внешней оболочкой, не затрагивая сути. Он отметил, что настоящие изменения возможны только через внедрение новых принципов работы и коммуникации военных с обществом.

В качестве примера эксперт привел переименование милиции в полицию, подчеркнув, что сама смена названия не дала особо результата. При этом успешным кейсом он назвал запуск патрульной полиции, где был кардинально изменили подход к работе. Использование новой техники, цифровых решений, бодикамер и возможность оплачивать штрафы на месте, по его мнению, способствовали снижению уровня коррупции и росту доверия граждан.

Он подчеркнул, что именно цифровизация и строгая фиксация действий правоохранителей позволили разрушить старые коррупционные схемы. Благодаря этому водители получили возможность оплачивать штрафы официально, без необходимости договариваться с инспекторами неформально.

Говоря о реформе ТЦК, он подчеркнул необходимость четкого разделения полномочий. По его мнению, задержание граждан не должно входить в функции военных, поскольку это относится к компетенции полиции. Для этого, считает эксперт, достаточно законодательно закрепить запрет на силовое доставление людей сотрудниками ТЦК.

После отказа от карательных функций ТЦК и СП смогут сосредоточиться на своей основной деятельности — социальной работе с военнослужащими и их семьями. Сейчас, как отметил Еременко, эта часть работы остается практически незаметной для общества, хотя занимает значительную долю обязанностей.

Он также считает, что подобные изменения помогут сократить коррупционные риски, поскольку исчезнут возможности для незаконного заработка. Это, по его словам, приведет к оттоку сотрудников, заинтересованных в теневых схемах, и станет толчком к очищению системы. Освободившиеся места смогут занять более мотивированные специалисты, включая ветеранов.

Еременко добавил, что для тех, кто хочет служить добросовестно, в армии всегда найдутся другие направления работы. Те же, кто не готов действовать в прозрачных условиях, по его мнению, просто покинут систему.

Что еще известно

Как сообщало Новини.LIVE, военный омбудсмен Ольга Решетилова тоже на днях заявил, что в полномочия ТЦК не входит функция принудительной мобилизации. По ее словам, если бы этим занимались полицейские и представители органов местного самоуправления, то многих проблем удалось бы избежать.

Также мы писали, что по словам заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, представители ТЦК могут перекрывать дороги для мобилизационных мероприятий только по решению Совета обороны. В любом ином случае такие действия незаконны.