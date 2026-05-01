ТЦК не могут сами перекрывать дороги: заместитель министра обороны

Работник ТЦК общается с водителем. Фото: кадр с видео

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что представители Территориальных центров комплектования могут перекрывать дороги для оповещения о мобилизации только по решению местного Совета обороны. В противном случае такие действия незаконны. Также он подтвердил то, что не все работники ТЦК носят боди-камеры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Гаврилюка во время Часа вопросов к правительству в пятницу, 1 мая.

Перекрытие дорог ТЦК без разрешения ​—​​​​​​ это нарушение

"Действительно, еще имеют место такие случаи (перекрытие полосы дороги ТЦК —​​​​​​​ ред.). Для того, чтобы этот вопрос был решен, проводится на сегодняшний день системная работа в Министерстве обороны с привлечением широкого спектра представителей общественной организации, общества, непосредственно воинских частей, для того, чтобы провести вообще изменение подходов к поднятию мобилизации, оповещения и проведения данных мероприятий. Для того, чтобы от этих позорных случаев избавиться", — сказал Гаврилюк.

Он отметил, что решение об остановке транспорта на дороге принимается местными советами обороны для выполнения плана мобилизации.

Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила такие проблемы с мобилизацией тем, что военное положение иногда требует ограничения прав и свобод. Также она подтвердила, что не все представители ТЦК обеспечены боди-камерами.

"Хочу напомнить, что военное положение требует иногда ограничения прав и свобод", — сказала она.

Гаврилюк добавил, что причиной того, что не все работники ТЦК носят камеры - это их отсутствие.

"Практически в каждом территориальном центре комплектования есть соответствующее количество боди-камер, но соответственно оно не обеспечивает того, чтобы в наличии это было у каждого работника ТЦК", — говорит он.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продлили военное положение и мобилизацию как минимум до 2 августа. В такой период в возрасте 18-60 лет обязаны находиться на воинском учете, обновлять свои данные и иметь при себе военно-учетные документы. К военной службе могут быть привлечены и женщины, но на добровольной основе.

Также Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Вадима Ивченко писали, что в Украине средний возраст мобилизованных значительно превышает 40 лет. Из-за этого могут возникать проблемы на передовой. Ведь старшим мужчинам физически трудно выполнять боевые задачи.