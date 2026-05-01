Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация ТЦК не могут сами перекрывать дороги: заместитель министра обороны

ТЦК не могут сами перекрывать дороги: заместитель министра обороны

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 13:58
Работник ТЦК общается с водителем. Фото: кадр с видео

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что представители Территориальных центров комплектования могут перекрывать дороги для оповещения о мобилизации только по решению местного Совета обороны. В противном случае такие действия незаконны. Также он подтвердил то, что не все работники ТЦК носят боди-камеры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Гаврилюка во время Часа вопросов к правительству в пятницу, 1 мая.

Перекрытие дорог ТЦК без разрешения ​—​​​​​​ это нарушение

"Действительно, еще имеют место такие случаи (перекрытие полосы дороги ТЦК —​​​​​​​ ред.). Для того, чтобы этот вопрос был решен, проводится на сегодняшний день системная работа в Министерстве обороны с привлечением широкого спектра представителей общественной организации, общества, непосредственно воинских частей, для того, чтобы провести вообще изменение подходов к поднятию мобилизации, оповещения и проведения данных мероприятий. Для того, чтобы от этих позорных случаев избавиться", — сказал Гаврилюк.

Он отметил, что решение об остановке транспорта на дороге принимается местными советами обороны для выполнения плана мобилизации.

Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила такие проблемы с мобилизацией тем, что военное положение иногда требует ограничения прав и свобод. Также она подтвердила, что не все представители ТЦК обеспечены боди-камерами.

"Хочу напомнить, что военное положение требует иногда ограничения прав и свобод", — сказала она.

Гаврилюк добавил, что причиной того, что не все работники ТЦК носят камеры - это их отсутствие.

"Практически в каждом территориальном центре комплектования есть соответствующее количество боди-камер, но соответственно оно не обеспечивает того, чтобы в наличии это было у каждого работника ТЦК", — говорит он.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продлили военное положение и мобилизацию как минимум до 2 августа. В такой период в возрасте 18-60 лет обязаны находиться на воинском учете, обновлять свои данные и иметь при себе военно-учетные документы. К военной службе могут быть привлечены и женщины, но на добровольной основе.

Также Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Вадима Ивченко писали, что в Украине средний возраст мобилизованных значительно превышает 40 лет. Из-за этого могут возникать проблемы на передовой. Ведь старшим мужчинам физически трудно выполнять боевые задачи.

Юлия Свириденко мобилизация ТЦК и СП
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации