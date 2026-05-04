Соціолог пояснив, як потрібно реформувати ТЦК

В Україні потрібно кардинально перебудувати структуру ТЦК і переглянути їхні повноваження. Для громадян країни важлива не нова назва, а зовсім інший формат взаємодії з людьми.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив соціолог Андрій Єременко в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Романенку.

Що потрібно змінити в ТЦК і які вже були аналогії в історії України

За словами Єременка, звичайна зміна назв державних структур не здатна привести до реальних поліпшень. Україна вже неодноразово стикалася з подібними "реформами", коли зміни обмежувалися зовнішньою оболонкою, не зачіпаючи суті. Він наголосив, що справжні зміни можливі лише через впровадження нових принципів роботи та комунікації військових із суспільством.

Як приклад експерт навів перейменування міліції на поліцію, підкресливши, що сама зміна назви не дала особливого результату. При цьому успішним кейсом він назвав запуск патрульної поліції, де кардинально змінили підхід до роботи. Використання нової техніки, цифрових рішень, бодікамер і можливість оплачувати штрафи на місці, на його думку, сприяли зниженню рівня корупції та зростанню довіри громадян.

Він наголосив, що саме цифровізація і сувора фіксація дій правоохоронців дали змогу зруйнувати старі корупційні схеми. Завдяки цьому водії отримали можливість оплачувати штрафи офіційно, без необхідності домовлятися з інспекторами неформально.

Говорячи про реформу ТЦК, він наголосив на необхідності чіткого поділу повноважень. На його думку, затримання громадян не повинно входити до функцій військових, оскільки це належить до компетенції поліції. Для цього, вважає експерт, достатньо законодавчо закріпити заборону на силове доставлення людей співробітниками ТЦК.

Після відмови від каральних функцій ТЦК і СП зможуть зосередитися на своїй основній діяльності - соціальній роботі з військовослужбовцями та їхніми сім'ями. Зараз, як зазначив Єременко, ця частина роботи залишається практично непомітною для суспільства, хоча займає значну частку обов'язків.

Він також вважає, що подібні зміни допоможуть скоротити корупційні ризики, оскільки зникнуть можливості для незаконного заробітку. Це, за його словами, призведе до відтоку співробітників, зацікавлених у тіньових схемах, і стане поштовхом до очищення системи. Місця, що звільняться, зможуть зайняти більш вмотивовані фахівці, включно з ветеранами.

Єременко додав, що для тих, хто хоче служити сумлінно, в армії завжди знайдуться інші напрямки роботи. Ті ж, хто не готовий діяти в прозорих умовах, на його думку, просто покинуть систему.

Як повідомляло Новини.LIVE, військовий омбудсмен Ольга Решетилова теж днями заявила, що до повноважень ТЦК не входить функція примусової мобілізації. За її словами, якби цим займалися поліцейські та представники органів місцевого самоврядування, то багатьох проблем вдалося б уникнути.

Також ми писали, що за словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, представники ТЦК можуть перекривати дороги для мобілізаційних заходів тільки за рішенням Ради оборони. У будь-якому іншому разі такі дії незаконні.