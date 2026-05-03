Главная Мобилизация ТЦК могут начать проверять спортзалы для поисков "качков"

Дата публикации 3 мая 2026 04:30
Проверка документов. Фото: УНИАН

В Украине рассматривают идею, чтобы представители ТЦК ходили с проверками по тренажерным залам. Задача будет заключаться в поисках военнообязанных.

Об этом в эфире Radio NV заявил председатель Антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко, передает Новини.LIVE.

Где ТЦК начнут искать военнообязанных

"Я устал натурально одновременно видеть полностью заполненные спортивные залы какими-то утками, которые очевидно кем-то забронированы, но очевидно сейчас они не на работе, и одновременно смотреть видео о том, как у нас очередной скандал из-за того, что ТЦК превысили свои полномочия", — сказал Гудименко.

Он добавил, что с этим моментом надо навести порядок, отметив, что работа над такой задачей уже происходит.

"Деталей я предоставить не могу, потому что я, во-первых, не Рустем Умеров и не рассказываю закрытые истории, во-вторых, потому что я не настолько приобщен к этим вопросам, чтобы уверенно о них говорить", — резюмировал он.

Как сообщало Новини.LIVE, нардеп Александр Юрченко заявил, что мобилизация в Украине дала эффект и сейчас положительную динамику почувствовали даже те части, которые ранее почти не получали пополнения. Однако людей на фронте все еще недостаточно.

Также мы писали, что по словам нардепа Сергея Нагорняка, с некоторых украинцев могут снять бронирование от мобилизации из-за недостатка личного состава в армии.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
