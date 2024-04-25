Социологи выяснили, насколько готовы украинцы к мобилизации

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Винницкий областной ТЦК

В Украине провели общенациональный опрос, чтобы определить социально-политические ориентации и проблемы мобилизации в Украине. Его результаты свидетельствуют о среднем уровне готовности к мобилизации среди населения.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Читайте также:

Отношение украинцев к мобилизации

Согласно результатам, четверть опрошенных указали на то, что в их окружении преобладают знакомые, желающие избежать мобилизации, тогда как 47% отметили, что среди их знакомых есть как избегающие, так и готовые к мобилизации.

Результаты опроса организованного Фондом Илька Кучерива "Демократические инициативы" в партнерстве с социологической службой Центра Разумкова

Наблюдается, что уклонение от мобилизации более распространено в Восточном регионе, где 39% респондентов отметили, что большинство их знакомых, которые могут подлежать мобилизации, пытаются ее избежать. В Южном регионе этот показатель составляет 32%, в Западном – 29% и наименьший процент – 15% – зафиксирован в Центральном регионе. Несмотря на это примерно одинаковое количество опрошенных (5–9%) в Восточном, Южном и Западном регионах выразили готовность к мобилизации, тогда как в Центральном регионе этот показатель немного выше и составляет 15%.

Опрос проводился с 21 по 27 марта среди 2020 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в Кабинете министров готовят новые ограничения для тех, кто не обновит данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, речь идет об административных услугах.

Ранее мы рассказывали, что военнообязанных украинцев пугают массовыми задержаниями и созданием специального отдельного подразделения Нацполиции, которое будет заниматься поиском и отправкой уклонистов в ТЦК.