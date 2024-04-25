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Соціологи з'ясували, в якому регіоні України найбільше ухилянтів

25 квітня 2024 14:09
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Бригадир Софія
редактор
Соціологи з'ясували, в якому регіоні України найбільше ухилянтів
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Вінницький обласний ТЦК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Україні провели загальнонаціональне опитування, щоб визначити соціально-політичні орієнтації та проблеми мобілізації в Україні. Його результати свідчать про середній рівень готовності до мобілізації серед населення.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

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Ставлення українців до мобілізації

Згідно з результатами, чверть опитаних вказали на те, що в їхньому оточенні переважають знайомі, що бажають уникнути мобілізації, тоді як 47% зазначили, що серед їхніх знайомих є як ті, хто уникає, так і ті, хто готові до мобілізації.

Результати опитування організованого Фондом Ілька Кучеріва "Демократичні ініціативи" у партнерстві з соціологічною службою Центру Разумкова
Результати опитування організованого Фондом Ілька Кучеріва "Демократичні ініціативи" у партнерстві з соціологічною службою Центру Разумкова

Спостерігається, що ухилення від мобілізації є більш розповсюдженим у Східному регіоні, де 39% респондентів відмітили, що більшість їхніх знайомих, які можуть підлягати мобілізації, намагаються її уникнути. У Південному регіоні цей показник становить 32%, у Західному – 29%, і найменший відсоток – 15% – зафіксовано у Центральному регіоні. Незважаючи на це, приблизно однакова кількість опитаних (5–9%) у Східному, Південному та Західному регіонах висловили готовність до мобілізації, тоді як у Центральному регіоні цей показник трохи вищий і становить 15%.

Результати опитування організованого Фондом Ілька Кучеріва "Демократичні ініціативи" у партнерстві з соціологічною службою Центру Разумкова

Опитування проводилося з 21 по 27 березня серед 2020 респондентів. Опитування проводилося на територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів готують нові обмеження для тих, хто не оновить дані в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, йдеться про адміністративні послуги. 

Раніше ми розповідали, що військовозобов'язаних українців лякають масовими затриманнями та створенням спеціального окремого підрозділу Нацполіції, який буде займатися пошуком та доправленням ухилянтів до ТЦК.

українці
Україна
опитування
мобілізація
війна в Україні
ухилянти

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