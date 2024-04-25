Соціологи з'ясували, в якому регіоні України найбільше ухилянтів

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Вінницький обласний ТЦК

В Україні провели загальнонаціональне опитування, щоб визначити соціально-політичні орієнтації та проблеми мобілізації в Україні. Його результати свідчать про середній рівень готовності до мобілізації серед населення.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

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Ставлення українців до мобілізації

Згідно з результатами, чверть опитаних вказали на те, що в їхньому оточенні переважають знайомі, що бажають уникнути мобілізації, тоді як 47% зазначили, що серед їхніх знайомих є як ті, хто уникає, так і ті, хто готові до мобілізації.

Результати опитування організованого Фондом Ілька Кучеріва "Демократичні ініціативи" у партнерстві з соціологічною службою Центру Разумкова

Спостерігається, що ухилення від мобілізації є більш розповсюдженим у Східному регіоні, де 39% респондентів відмітили, що більшість їхніх знайомих, які можуть підлягати мобілізації, намагаються її уникнути. У Південному регіоні цей показник становить 32%, у Західному – 29%, і найменший відсоток – 15% – зафіксовано у Центральному регіоні. Незважаючи на це, приблизно однакова кількість опитаних (5–9%) у Східному, Південному та Західному регіонах висловили готовність до мобілізації, тоді як у Центральному регіоні цей показник трохи вищий і становить 15%.

Опитування проводилося з 21 по 27 березня серед 2020 респондентів. Опитування проводилося на територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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