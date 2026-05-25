Боялся службы: жителя Полтавщины осудили за уклонение от призыва

Работники ТЦК и СП, судейский молоток. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

Житель Полтавской области проигнорировал повестку. Свой поступок мужчина объяснил страхом перед службой. За уклонение от мобилизации он проведет ближайшие годы в тюрьме.

Об этом 20 мая сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Военнообязанный прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе, после чего получил повестку. В дальнейшем мужчина должен был прибыть в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть, но проигнорировал это требование. Уважительных причин для неявки он не имел, о том, что не придет в военкомат, не сообщил.

Решение суда

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину.

"Объяснил свои действия семейными обстоятельствами и страхом перед прохождением службы", — говорится в сообщении регионального ТЦК и СП.

Читайте также:

Подсудимый ранее не имел судимостей, воспитывает двух малолетних детей, официально работает и положительно характеризуется по месту жительства. Гадячский районный суд Полтавской области учел это, но пришел к выводу, что за уклонение от службы в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины должно быть наказание, которое станет уроком и для осужденного, и для других людей. Фигуранту назначили три года заключения.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру писал, что днепрянин обещал военнообязанному помощь в уклонении от призыва. Нарушитель уверял, что за 16 тысяч долларов обеспечит "клиента" заключением о непригодности. Суд взял дельца под стражу.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что житель Полтавщины не захотел получать повестку и не пришел в военкомат. Мужчина объяснил, что не смог явиться в ТЦК и СП из-за семейных обстоятельств и проблем со здоровьем жены. Суд назначил ему год испытательного срока.