"Решение вопроса" с ВВК за деньги: суд взял дельца под стражу

Задержание дельца. Фото: Прокуратура Украины

Житель Днепра обещал помочь военнообязанному уклониться от призыва. Нарушитель гарантировал, что за деньги обеспечит мужчину заключением о непригодности к службе. Его разоблачили и арестовали.

Об этом 15 мая сообщила Днепропетровская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, подозреваемый должен был за деньги договориться с чиновниками ВВК, чтобы те признали его "клиента" непригодным к военной службе. Стоимость услуги составляла 16 тысяч долларов. Делец попался на горячем: когда получил первый "взнос" — 11 тысяч долларов.

Какое наказание грозит подозреваемому

Суд назначил фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Правда, мужчина может выйти на свободу, если внесет залог: более 800 тысяч гривен. На данный момент продолжается досудебное расследование. Дело расследуют как вымогательство и получение взятки за влияние на решение чиновников. Максимальным наказанием за такое нарушение является восемь лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что работница колледжа помогала мужчинам призывного возраста избегать призыва. Военнообязанные поступали на дневную форму обучения и получали отсрочку. В течение года нарушительница будет находиться на испытательном сроке.

