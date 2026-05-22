Главная Мобилизация "Решение вопроса" с ВВК за деньги: суд взял дельца под стражу

"Решение вопроса" с ВВК за деньги: суд взял дельца под стражу

Дата публикации 22 мая 2026 03:32
Задержание дельца. Фото: Прокуратура Украины

Житель Днепра обещал помочь военнообязанному уклониться от призыва. Нарушитель гарантировал, что за деньги обеспечит мужчину заключением о непригодности к службе. Его разоблачили и арестовали.

Об этом 15 мая сообщила Днепропетровская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, подозреваемый должен был за деньги договориться с чиновниками ВВК, чтобы те признали его "клиента" непригодным к военной службе. Стоимость услуги составляла 16 тысяч долларов. Делец попался на горячем: когда получил первый "взнос" — 11 тысяч долларов.

Какое наказание грозит подозреваемому

Суд назначил фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Правда, мужчина может выйти на свободу, если внесет залог: более 800 тысяч гривен. На данный момент продолжается досудебное расследование. Дело расследуют как вымогательство и получение взятки за влияние на решение чиновников. Максимальным наказанием за такое нарушение является восемь лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что работница колледжа помогала мужчинам призывного возраста избегать призыва. Военнообязанные поступали на дневную форму обучения и получали отсрочку. В течение года нарушительница будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру писал, что двое мужчин пытались переправить за границу группу военнообязанных. Суд сначала назначил реальный срок заключения только одному из дельцов, но прокуратуры обжаловали это решение. Оба нарушителя проведут ближайшие годы в тюрьме.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
