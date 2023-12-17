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Сотрудники ТЦК устроили рейды по квартирах военнообязанных — что стоит знать

17 декабря 2023 10:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сотрудники ТЦК устроили рейды по квартирах военнообязанных — что стоит знать
Сотрудник ТЦК ходит по квартирам. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Один из серьезных вызовов, с которым сталкиваются ТЦК, заключается в том, что множество людей игнорируют нормы военного учета. Для выявления таких лиц, ТЦК начали осуществлять уведомления на КПП, в общественных местах и даже у частных домовладений.

Об этом сообщил спикер областного ТЦК Роман Истомин, передает Информатор.

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"Даже если это частная собственность, она все равно рассматривается как общественное место, поэтому сотрудники ТЦК вместе с полицией имеют право входить туда без разрешения", — отметил он

В ходе таких уведомлений ТЦК раздают повестки, которые являются не просто приглашением в военкомат, а требованием явиться для обновления данных военного учета. Поскольку желающих добровольно отправиться на фронт мало, ТЦК привлекают к мобилизации и тех, кто не проявляет мотивации.

"Если мы не будем призывать немотивированных, то Украине придется капитулировать. Опыт показывает, что сначала немотивированные граждане, проходя обучение, постепенно привыкают к роли военнослужащего, осознают свою ответственность и находят мотивацию", — говорит Роман Истомин.

Усиление мобилизации в Полтаве

В Полтаве с 4 декабря были усилены меры мобилизации. Представители ТЦК имеют право вручать повестки во время обходов квартир как вечером, так и утром.

"Это утреннее и вечернее время — периоды, когда наши сотрудники будут осуществлять уведомления, что позволит охватить больше населения, проходя по домам, объединениям собственников жилья и жилым массивам", — пояснила секретарь городского совета Екатерина Ямщикова.

Напомним, что в Верховной Раде вряд ли вернутся к обсуждению темы о мобилизации женщин, поскольку это "непопулярная история". В то же время в ведомстве поддерживают такой шаг, учитывая, например, нехватку медиков в армии.
 

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