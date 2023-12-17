Сотрудники ТЦК устроили рейды по квартирах военнообязанных — что стоит знать
Один из серьезных вызовов, с которым сталкиваются ТЦК, заключается в том, что множество людей игнорируют нормы военного учета. Для выявления таких лиц, ТЦК начали осуществлять уведомления на КПП, в общественных местах и даже у частных домовладений.
Об этом сообщил спикер областного ТЦК Роман Истомин, передает Информатор.
Сотрудники ТЦК будут ходить по квартирам военнообязанных
"Даже если это частная собственность, она все равно рассматривается как общественное место, поэтому сотрудники ТЦК вместе с полицией имеют право входить туда без разрешения", — отметил он
В ходе таких уведомлений ТЦК раздают повестки, которые являются не просто приглашением в военкомат, а требованием явиться для обновления данных военного учета. Поскольку желающих добровольно отправиться на фронт мало, ТЦК привлекают к мобилизации и тех, кто не проявляет мотивации.
"Если мы не будем призывать немотивированных, то Украине придется капитулировать. Опыт показывает, что сначала немотивированные граждане, проходя обучение, постепенно привыкают к роли военнослужащего, осознают свою ответственность и находят мотивацию", — говорит Роман Истомин.
Усиление мобилизации в Полтаве
В Полтаве с 4 декабря были усилены меры мобилизации. Представители ТЦК имеют право вручать повестки во время обходов квартир как вечером, так и утром.
"Это утреннее и вечернее время — периоды, когда наши сотрудники будут осуществлять уведомления, что позволит охватить больше населения, проходя по домам, объединениям собственников жилья и жилым массивам", — пояснила секретарь городского совета Екатерина Ямщикова.
Напомним, что в Верховной Раде вряд ли вернутся к обсуждению темы о мобилизации женщин, поскольку это "непопулярная история". В то же время в ведомстве поддерживают такой шаг, учитывая, например, нехватку медиков в армии.
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