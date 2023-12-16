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Военный объяснил, в чем состоит главная проблема мобилизации

16 декабря 2023 16:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военный объяснил, в чем состоит главная проблема мобилизации
Майор Родион Кудряшов. Фото: РБК-Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Родион Кудряшов считает, что государство должно улучшить коммуникацию с обществом по мобилизационным мерам. Этот процесс нужно утвердить на законодательном уровне.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала Эспрессо.

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Как должна проходить мобилизация

"Сегодня очень важно, чтобы мобилизация работала с двух сторон. Во-первых, более эффективные мобилизационные меры и административные законодательные акты. Происходящее сейчас меня не совсем устраивает. Особенно то, что представители ТЦК ходят по ресторанам с оружием", — объяснил Кудряшов.

Офицер добавил, что органам, занимающимся мобилизацией, не предоставили соответствующих прав.

"Если человек отказывается брать повестку в военкомат, то ему светит разве что административное нарушение. Поэтому эти процессы нужно урегулировать законодательно", — объяснил свое мнение Кудряшов.

Власти провалили коммуникацию с обществом

Майор ВСУ подчеркнул, что государство должно улучшить коммуникацию с обществом по мобилизационным мерам.

"Власть провалила информационную кампанию. Поскольку гражданское население каждый день слышало с экранов телевидения, что все хорошо и скоро будет победа. Это не так. Люди должны понять, что эта война надолго. Поэтому мобилизация должна проводиться вместе с хорошей коммуникацией власти и общества", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве в субботу, 16 декабря, сотрудники одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки пришли в торговый центр Херсонского шоссе. Они перекрыли все входы и выходы в торговый центр.

Напомним, что сотрудники ТЦК и СП устроили рейды по ресторанам Кривого Рога. Также в одном из ресторанов были замечены и сотрудники полиции.

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