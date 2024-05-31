Соучредитель Monobank Гороховский раскритиковал отказ от идеи "экономического бронирования"
Соучредитель Monobank Олег Гороховский подверг критике отказ от идеи "экономического бронирования" от мобилизации. Он также недоволен альтернативной идеей поднять налоги.
Об этом Гороховский написал на своей странице в Telegram в пятницу, 31 мая.
Отказ от "экономического бронирования"
Гороховский подчеркнул, что по предварительной информации, что от идеи "экономического бронирования" отказались из-за того, что Генштаб опасается, что такая схема не решит проблему с нехваткой кадров. По мнению военных, это будет воспринято как официальный откуп от мобилизации и лишь повлечет негативную реакцию в армии.
"В то же время отмечается, что 5 млрд долларов, которые ожидали получить от "экономического бронирования", могут заменить ростом налогов", — добавил Гороховский.
По мнению Гороховского, в результате такого решения увеличенные налоги придется платить предприятиям, которые будут при этом страдать от нехватки работников.
Ранее мы рассказывали, что Гороховский призвал увеличить бронирование от мобилизации для ключевых инженеров технологических компаний. Подчеркнув, что инженеры — стратегический ресурс.
Напоминаем, что есть категории граждан, имеющих право на отсрочку из-за брони. В частности, это касается некоторых перевозчиков.
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