Соучредитель Monobank Гороховский раскритиковал отказ от идеи "экономического бронирования"

Соучредитель Monobank Олег Гороховский. Фото: Минфин

Соучредитель Monobank Олег Гороховский подверг критике отказ от идеи "экономического бронирования" от мобилизации. Он также недоволен альтернативной идеей поднять налоги.

Об этом Гороховский написал на своей странице в Telegram в пятницу, 31 мая.

Читайте также:

Отказ от "экономического бронирования"

Гороховский подчеркнул, что по предварительной информации, что от идеи "экономического бронирования" отказались из-за того, что Генштаб опасается, что такая схема не решит проблему с нехваткой кадров. По мнению военных, это будет воспринято как официальный откуп от мобилизации и лишь повлечет негативную реакцию в армии.

"В то же время отмечается, что 5 млрд долларов, которые ожидали получить от "экономического бронирования", могут заменить ростом налогов", — добавил Гороховский.

По мнению Гороховского, в результате такого решения увеличенные налоги придется платить предприятиям, которые будут при этом страдать от нехватки работников.

Сообщение Олега Гороховского. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что Гороховский призвал увеличить бронирование от мобилизации для ключевых инженеров технологических компаний. Подчеркнув, что инженеры — стратегический ресурс.

Напоминаем, что есть категории граждан, имеющих право на отсрочку из-за брони. В частности, это касается некоторых перевозчиков.