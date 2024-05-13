Бронювання автоперевізників в Україні — до чого готуватися водіям

Бронь для автоперевізників в Україні. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжується загальна мобілізація через війну, яку розпочала країна-окупант росія. Під час цього періоду військовозобов'язаних українців призивають на військову службу. Та водночас є категорії громадян, які мають право на відстрочку через бронь. Зокрема, це стосується деяких перевізників.

Що за правила бронювання працівників, які займаються перевезеннями, діють в Україні та чи є нюанси, розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Пише Auto24.

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Так, за його словами, забронювати працівників мають право лише підприємства, визнані критично важливими.

Щоб отримати статус критично важливого, підприємства необхідно відповідати щонайменше трьом критеріям із семи. Для отримання статусу критично важливої компанії, транспортний оператор повинен мати:

відсутність заборгованості щодо сплати ЄСВ;

розмір середньої заробітної плати не менше середньої в регіоні відповідно до даних Держстату;

ліцензію та дозвільні документи на перевезення, для вантажних — виконувати перевезення для ЗСУ чи доставляти гуманітарні вантажі (цьому теж має бути підтвердження).

Сам механізм працює наступним чином:

Підприємство отримує статус критично важливого. Надає перелік військовозобов’язаних міністерству. Міністерство направляє дані Генштабу. Генштаб подає погоджені списки до Мінекономіки. Мінекономіки ухвалює рішення про бронювання та інформує міністерство та Генштаб, який доводить це рішення до відома ТЦК. Підприємство видає військовозобов’язаному витяг з рішення Мінекономіки про бронювання.

При цьому Деркач підкреслив, що є кілька нюансів, які слід враховувати. Перше — бронюванню підлягають лише 50% співробітників від кількості військовозобов’язаних. Звичайно, це можуть бути як водії, так і інші спеціалісти підприємства.

Друге — дефіцитні військово-облікові спеціальності працівників не можуть бути заброньовані. І третє — бронювання працівників має календарні терміни — пів року.

Раніше ми писали, що в Україні новий порядок бронювання від мобілізації на підприємствах.

Нагадаємо, ми повідомляли, за якої умови заброньовані чоловіки зможуть виїжджати за кордон.

Також ми інформували, які документи необхідні для бронювання працівника.