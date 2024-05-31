Співзасновник Monobank Гороховський розкритикував відмову від ідеї "економічного бронювання"
Співзасновник Monobank Олег Гороховський розкритикував відмову від ідеї "економічного бронювання" від мобілізації. Він також незадоволений альтернативною ідеєю підняти податки.
Про це Гороховський написав на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 31 травня.
Відмова від "економічного бронювання
Гороховський наголосив, що за попередньою інформацією, що від ідеї "економічного бронювання" відмовились через те, що Генштаб побоюється, що така схема не розв'яже проблему з нестачею кадрів. На думку військових це буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації і лише спричинить негативну реакцію в армії.
"Водночас зазначається, що 5 млрд доларів, які очікували отримати від "економічного бронювання", можуть замінити зростанням податків", — додав Гороховський.
На думку Гороховського, внаслідок такого рішення збільшені податки доведеться платити підприємствам, які при цьому потерпатимуть від нестачі працівників.
Раніше ми розповідали, що Гороховський закликав збільшити бронювання від мобілізації для ключових інженерів технологічних компаній. Наголосивши, що інженери — стратегічний ресурс.
Нагадуємо, що є категорії громадян, які мають право на відстрочку через бронь. Зокрема, це стосується деяких перевізників.
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