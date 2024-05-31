Співзасновник Monobank Гороховський розкритикував відмову від ідеї "економічного бронювання"

Співзасновник Monobank Олег Гороховський. Фото: Мінфін

Співзасновник Monobank Олег Гороховський розкритикував відмову від ідеї "економічного бронювання" від мобілізації. Він також незадоволений альтернативною ідеєю підняти податки.

Про це Гороховський написав на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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Відмова від "економічного бронювання

Гороховський наголосив, що за попередньою інформацією, що від ідеї "економічного бронювання" відмовились через те, що Генштаб побоюється, що така схема не розв'яже проблему з нестачею кадрів. На думку військових це буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації і лише спричинить негативну реакцію в армії.

"Водночас зазначається, що 5 млрд доларів, які очікували отримати від "економічного бронювання", можуть замінити зростанням податків", — додав Гороховський.

На думку Гороховського, внаслідок такого рішення збільшені податки доведеться платити підприємствам, які при цьому потерпатимуть від нестачі працівників.

Повідомлення Олега Гороховського. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що Гороховський закликав збільшити бронювання від мобілізації для ключових інженерів технологічних компаній. Наголосивши, що інженери — стратегічний ресурс.

Нагадуємо, що є категорії громадян, які мають право на відстрочку через бронь. Зокрема, це стосується деяких перевізників.