Гороховський закликав збільшити бронювання ключових інженерів

Співзасновник monobank Олег Гороховський. Фото: Forbes Україна

Співзасновник Монобанк Олег Гороховський закликав збільшити бронювання від мобілізації для ключових інженерів технологічних компаній. Наголосивши, що інженери — стратегічний ресурс.

Про це Олег Гороховський написав у своєму телеграм-каналі ОГо у п'ятницю, 17 травня.

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Чому важливо збільшити бронювання ключових інженерів ІТ-галузі

У своєму пості Гороховський попередив про труднощі з якими може зіткнутися ІТ-галузь, через мобілізацію ключових інженерів. Наразі в компанії Fintech Band, розробнику Монобанк, заброньовано лише 44 ключові фахівці, а 183 ще ні.

"Ми найбільший платник податків ІТ-галузі в країні. Кожен наш інженер забезпечує зарплату сотням воїнів. А ще кожен інженер робить так, щоб мільйони українців пишалися нашим із вами Монобанком", — йдеться у повідомленні.

Економіка має функціонувати, інакше програємо війну.

Співзасновник Монобанк наголосив на тому, що економічне бронювання потрібне і важливе, бо вести війну без грошей неможливо. А підготовка інженерів триває 5-7 років, тож треба вирішувати, що робити із бізнесами, які забезпечують обороноздатність країни.

"Інженери — стратегічний ресурс. Вони як нафта. Вони довго ростуть. І нерівномірно розподілені по світу. Нам дуже пощастило мати таку кількість технічних талантів у країні. І, звичайно, без них не було б багатьох продуктів ВПК — дронів, РЕБів, систем управління військом. Усі вони побудовані руками українських інженерів. Тож їх треба бронювати значно більше, а не менше", — зазначив Гороховський.

Він додав, що економіка має продовжувати функціонувати, інакше програємо війну.

Нагадаємо, що український уряд оновив правила бронювання військовозобов’язаних. Тепер працівники критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу та IT галузі можуть отримати бронювання.

Раніше ми писали, що є категорії громадян, які мають право на відстрочку через бронь. Зокрема, це стосується деяких перевізників.

Також Кабмін забронював від мобілізації букмекерські контори та працівників одної з кур'єрських доставок