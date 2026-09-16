Возвращение после СЗЧ: разбор популярных вопросов для военных

Военнослужащий ВСУ. Фото: 93 ОМБр

Военнослужащие, осуществившие СОЧ до 12 июня 2026 года, получили 100 дней на добровольный возврат в службу с правом выбора нового подразделения и снятием уголовной ответственности. То есть, такое право будет действовать до 20 сентября. Государство запустило четкий алгоритм возобновления выплат и гарантирует защиту от перевода в предыдущие командировки. Однако, стоит знать несколько нюансов по обвинению и правам у гражданина.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как военные после СЗЧ могут выбрать другое подразделение

Военнослужащие имеют до 20 сентября шанс на легальный возврат на службу , что гарантирует полное освобождение от уголовной ответственности в соответствии с пунктом 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины.

Для тех, кто воспользуется программой, выбор нового места службы ограничивается утвержденным списком наиболее эффективных подразделений, лидирующих в рейтинге "єБали" системы ситуационной осведомленности Delta. Список для ВСУ и ДССТ формирует Министерство обороны, а для Нацгвардии этим занимается Главное управление НГУ. При этом изменить свою базовую структуру невозможно, поэтому рапорты на перевод из ВСУ в НГУ или наоборот автоматически отклоняются.

Те, кто в СЗЧ и проигнорирует этот шанс, будут возвращаться из-за старой долговременной процедуры, во время которой государство будет самостоятельно распределять людей на самые проблемные участки без учета их гражданского или военного опыта.

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Бойцы, подавшие рапорт через цифровое приложение "Армия+", получают в профиле "Армия ID" специальную белую ленту "В дороге". Если оформление проходило через рекрутинговый центр, на руки выдается официальное бумажное предписание. Эти документы необходимо предъявлять по требованию полиции, военной службы правопорядка или представителей ТЦК.

Для солдат ВСУ и ДССТ дают пять суток на дорогу. Военнослужащие НГУ обязаны добраться до своего подразделения значительно быстрее, в течение 48 часов после того, как в приложении появится уведомление о подписании приказа Командующего Нацгвардией.

В случае, если патрули игнорируют эти документы и производят задержание, военному следует немедленно звонить на профильную горячую линию Минобороны по номеру 0 800 605 100.

Когда начнут выплачивать денежное довольствие после СЗЧ

Скорость восстановления финансового обеспечения зависит от того, успела ли предыдущая часть официально исключить человека из своих списков. Если да, то бойца сразу относят к личному составу на новом месте, восстанавливая денежное и вещное обеспечение в первый же день.

Если процесс исключения не завершился, военного вносят в списки временно прибывших, предоставляя сначала только питание. В таком случае командование имеет семь дней на выдачу соответствующего распоряжения, после которого происходит полноценное зачисление в штат и возврат выплат. Следует учитывать, что подписать контракт нового типа можно будет только после завершения всей этой бюрократической процедуры.

Придется ли контактировать с предыдущим командиром

Государство предоставляет гарантию по закону для защиты от недобровольного возвращения к предыдущему руководству. В течение шести месяцев со дня зачисления в новое подразделение любой перевод в другую часть возможен исключительно по письменному согласию самого военнослужащего.

В центре после СЗЧ, но в Армия+ еще есть красная лента

Визуальная фиксация статуса СЗЧ в виде "красной ленты" в приложении "Армия+" не исчезает сразу после физического прибытия на базу. Это связано с тем, что нужно еще оформить бумаги, передать информацию в ВСП и обновить данные в государственных реестрах, что может растянуться на срок до одного месяца.

Если через 30 дней статус не обновился, необходимо сообщить об этом своему командиру или звонить по телефону на 0 800 605 10 в контактный центр. Там устанавливают связь с воинскими частями, дают первичные консультации, помогают с представлением рапортов и следят, чтобы человек не потерялся в системе во время прохождения алгоритма.

Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие, решившие вернуться после самовольного ухода из части (СЗЧ), нередко пытаются решить проблему по советам из соцсетей или с помощью искусственного интеллекта, часто заканчивающихся открытием новых уголовных производств или срочным возвращением на передовую. Юрист назвал ТОП-5 частых ошибочных действий военных, совершаемых в СЗЧ.

В то же время, в Минобороны опровергли распространенный миф о том, что бойца невозможно обвинить в СЗЧ до принесения Военной присяги. Юридически ответственность наступает с момента официального начала военной службы, а не с даты торжественной присяги.