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Стало известно, как оформить отсрочку от мобилизации в октябре

4 октября 2024 02:32
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Представитель ТЦК рассказал, как оформить отсрочку в октябре 2024 года
Работники ТЦК и пересматривают документы. Иллюстративное фото: АрмияInform
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, но есть люди, которые имеют бронь, которую периодически нужно обновлять. Так, по состоянию на октябрь 2024 года, порядок предоставления отсрочок регулируется Постановлением 560 Кабмина Украины, согласно которому заявление на отсрочку подается исключительно лично военнообязанным.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, пишет Кременчугская газета.

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Как оформить отсрочку в октябре

Роман Истомин отметил, что военнообязанное лицо, имеющее право на отсрочку, должно лично подать соответствующее заявление на имя главы комиссии по установленной форме вместе с документами или их копиями, подтверждающими это право. Комиссии по рассмотрению соответствующих заявлений работают при районных ТЦК и СП.

"Повторяю — лично. То есть сам, персонально, непосредственно, не через кого-то — не через родных, не через адвокатов, не через почту. Это не обращение, которое, согласно Закону Украины "Об обращении граждан", может быть устным или письменным. К тому же письменное обращение направляется по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично", — сказал представитель ТЦК.

Он также рассказал, что в ТЦК регулярно поступают запросы от адвокатов, в которых требуется рассмотрение документов на отсрочку, присланных через почтовые или электронные сервисы. Обработка таких обращений занимает значительные ресурсы и время.

Кроме того, Роман Истомин подробно разъяснил отдельные моменты, связанные с подачей заявления на отсрочку. Например, согласно пункту 9 статьи 23, мужчины, осуществляющие уход за родителями жены, имеют право на отсрочку, если она не в состоянии самостоятельно обеспечить уход в связи с заключениями медицинских комиссий. Это право также действует в случаях, когда супруга умерла, пропала без вести или если нет других трудоспособных членов семьи, способных исполнять обязанности по уходу.

Лица, которые военнообязанные и подают заявление на отсрочку по этому пункту, должны отметить, что в семье нет других трудоспособных родственников, способных ухаживать за родителями жены. К заявлению необходимо добавить соответствующие документы, подтверждающие этот факт. В приложении 5 приведен перечень документов, подтверждающих, что супруга или другие трудоспособные родственники не могут осуществлять уход.

Аналогичная ситуация касается и пункта 13, предусматривающего отсрочку для мужчин, если один из их родителей или родителей жены имеет инвалидность I или II группы, при условии, что нет других лиц, не вовлеченных в военную службу, которые по закону обязаны их содержать . В случае отсутствия таких лиц ухаживать может только один военнообязанный, которого избрало лицо с инвалидностью.

В заявлении следует указать отсутствие лиц, не военнообязанных и имеющих обязанность содержать таких людей. Если в семье есть несколько военнообязанных, необходимо подать заявление от лица с инвалидностью I или II группы, в котором указывается, кто из военнообязанных будет осуществлять уход (согласно приложению 15).

После того, как представленные документы будут рассмотрены, комиссия принимает решение о предоставлении отсрочки или отказе в ее предоставлении. Если решение положительное, военнообязанный получает справку, где указан период, на который отсрочка предоставляется. В случае отказа лицо получает письменное уведомление с разъяснением причин, почему отсрочка была отклонена. Это решение может быть обжаловано в судебном порядке.

До момента вынесения решения комиссией военнообязанный не подлежит призыву на службу в рамках мобилизации или во время особого периода.

Напомним, что украинцы могут оформить отсрочку по почте. О том, как правильно подать заявление читайте в нашей публикации.

Также мы писали, что в Украине после начала полномасштабной войны увеличилось количество студентов в почтенном возрасте, которые пошли учиться, чтобы получить отсрочку от мобилизации в особый период. Юристы рассказали, что формально они имеют право на отсрочку, если не нарушают два основных критерия.

Украина мобилизация война в Украине отсрочка ТЦК и СП

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