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Стало известно, какая категория бойцов будет иметь право на 60 дней отпуска

11 декабря 2023 15:35
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Стало известно, какая категория бойцов будет иметь право на 60 дней отпуска
Украинский военный. Фото: 24tv.ua/
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Теперь военнослужащие, которые будут уволены с военной службы, после демобилизации смогут оформить оплачиваемый отпуск сроком на 60 дней. При этом срок этого отпуска будет засчитываться в страховой стаж.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета в Украине".

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Какая категория бойцов будет иметь право на 60 дней отпуска

Недавно Верховная Рада Украины приняла закон №8313 об упорядочении предоставления и использования различных видов отпусков для военных. Следовательно, военнослужащие, которые будут увольняться с военной службы в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации, смогут уйти в отпуск продолжительностью до 60 календарных дней, которые войдут в страховой стаж.

Кроме того, этот закон также предоставил право работникам в случае призыва на военную службу получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска.

Также Рада внесла некоторые изменения в отпуск до 14 дней. Теперь по новому закону такой отпуск может получить:

  • муж, жена которого родила ребенка;
  • отец ребенка, проживающего в гражданском браке с матерью ребенка (по заявлению матери ребенка и свидетельством о рождении ребенка, в котором указана соответствующая информация об отце ребенка);
  • бабушка, дедушка и другой совершеннолетний родственник ребенка (по заявлению одинокой матери или одинокого отца).

В то же время военнослужащие могут получить отпуск по семейным обстоятельствам на срок до 10 дней. Так же время, потраченное на дорогу, не учитывается в срок отпуска.

Напомним, недавно мы писали, что в комитете по нацбезопасности объяснили, почему мужчин из сел призывают чаще, чем из городов. По словам одного из представителей людей, прописанных в селе, легче найти по месту жительства, чем мужчин из города.

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