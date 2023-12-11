Стало відомо, яка категорія бійців матиме право на 60 днів відпустки

Український військовий. Фото: 24tv.ua/

Відтепер військовослужбовці, яких буде звільнено з військової служби, після демобілізації зможуть оформити оплачувану відпустку терміном на 60 днів. При цьому термін цієї відпустки буде зараховуватись до страхового стажу.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета в Україні".

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Нещодавно Верховна Рада України прийняла закон № 8313 про впорядкування надання та використання різних видів відпусток для військових. Відтак, військовослужбовці, які звільнятимуться з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації зможуть піти у відпустку тривалістю до 60 календарних днів, які увійдуть до страхового стажу.

Окрім того, цей закон також надав право працівникам у разі призову на військову службу отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки.

Також Рада внесла деякі зміни у відпустку до 14 днів. Відтепер, за новим законом таку відпустку може отримати:

чоловік, дружина якого народила дитину;

батько дитини, який проживає у цивільному шлюбі з матір’ю дитини (за заявою матері дитини та свідоцтвом про народження дитини, в якому зазначена відповідна інформація про батька дитини);

бабуся, дідусь та інший повнолітній родич дитини (за заявою одинокої матері або одинокого батька).

Водночас військовослужбовці можуть отримати відпустку за сімейними обставинами терміном до 10 днів. Так само час, витрачений на дорогу, не враховується у термін відпустки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в комітеті з нацбезпеки пояснили, чому чоловіків із сіл призивають частіше, ніж з міст. За словами однієї із представників людей, які прописані у селі, легше знайти за місцем проживання, ніж чоловіків з міста.