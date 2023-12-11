У комітеті з нацбезпеки пояснили, чому чоловіків із сіл призивають частіше, ніж з міст

Вручення повістки військовозобов'язаному. Фото: google

Досить часто українці обурюються, що військовозобов'язаних чоловіків частіше призивають із сіл, а ті, що живуть в місті ходять по клубах та ухиляються від мобілізації. У комітеті з нацбезпеки пояснили, що людей, які прописані у селі легше знайти за місцем проживання, ніж чоловіків з міста.

Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в інтерв’ю "Телеграфу".

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Чому чоловіків із сіл призивають частіше, ніж з міст

Бобровська пояснила, що наразі в питанні мобілізації є багато неточностей, однак чоловіків із сіл призивать частіше, ніж з міст, тому що їх легше знайти за місцем проживання.

"Є фактор місця реєстрації, тож люди, які мешкають в селах, фактично перебувають за своїм місцем реєстрації. Людей у місті складніше знайти, вони часто в місті не прописані, або мешкають не там, де зареєстровані. І можливості тоді вручати таким чином повістки не було", — зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно відомий військовий аналітик Євген Дикий в інтерв'ю Новини.LIVE розповів, що Україна має встановити чіткий граничний термін перебування на військовій службі навіть під час війни. Таке рішення покращило б мобілізаційний процес та розподілило б тягар війни в країні.

Окрім того, він Дикий розповів, що в Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого. Відтак ще щонайменше 50-100 тисяч українських правоохоронців можна відправити на фронт.