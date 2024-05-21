Стало известно, какое имущество могут изъять у уклоняющихся от мобилизации

Военнообязанные в пункте призыва. Фото иллюстративное: ТЦК и СП

В Украине начали активно продавать имущество должников, не уплативших штрафы за уклонение от военного призыва. После вступления в силу нового законодательства о мобилизации и штрафах в нашем государстве начали активно обсуждать перечень имущества, которое уполномоченные органы не могут изъять в случае, если должник не уплатил штраф.

Особенности этой ситуации объясняет ТСН.

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Сейчас многие адвокаты, которые разбираются в том числе и в вопросах мобилизации, напоминают, что в случае неуплаты штрафа имущество уклониста, как и любого должника, может быть арестовано, изъято и реализовано на государственном онлайн-аукционе "СETAM". Из вырученной суммы рассчитают сумму штрафа, а остальное вернут владельцу. По данным юристов, аресту может подвергаться как недвижимость, так и бытовые вещи.

По состоянию на данный момент на этом аукционе, который работает с 2014 года, реализуется множество лотов, которые ранее были имуществом должников.

Например, недавно начала распространяться информация, что государственной исполнительной службой Николаевской области реализуется странный лот — упаковка дрожей.

На сайте аукциона "CETAM" действительно есть такое предложение, стартовая цена этого товара — 5 гривен. Видимо, исполнители арестовали эту упаковку, потому что ничего другого арестовать возможности не было.

Что могут выставить на аукцион

На аукционе реализуются и более ликвидные вещи — одежда должников, бытовая техника, посуда.

"На аукционе можно встретить лоты по стартовой цене менее одной гривны, да и лоты, которые стоят миллиарды гривен. В частности, заводы, самолеты, суда, ТРЦ и т.д. Обычно покупка такого лота зависит в первую очередь от заинтересованности покупателей в нем", — говорится в сообщении "CETAM".

Впрочем, следует иметь в виду, что из-за того, что с момента вступления нового мобилизационного законодательства в силу прошло достаточно мало времени, арестованного имущества уклонистов на этом аукционе нет.

С 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет или временное удостоверение. Если мужчина не выполняет это обязательство, ему может быть выписан штраф.

Напомним, в настоящее время в обновленном законе нет конкретных планов по конфискации имущества. Однако, если применен административный штраф, эти данные могут быть переданы службам, обладающим правом наложить арест на имущество виновных лиц.