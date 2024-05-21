Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Стало известно, какое имущество могут изъять у уклоняющихся от мобилизации arrow

Стало известно, какое имущество могут изъять у уклоняющихся от мобилизации

21 мая 2024 14:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Стало известно, какое имущество могут изъять у уклоняющихся от мобилизации
Военнообязанные в пункте призыва. Фото иллюстративное: ТЦК и СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине начали активно продавать имущество должников, не уплативших штрафы за уклонение от военного призыва. После вступления в силу нового законодательства о мобилизации и штрафах в нашем государстве начали активно обсуждать перечень имущества, которое уполномоченные органы не могут изъять в случае, если должник не уплатил штраф.

Особенности этой ситуации объясняет ТСН.

Читайте также:

Могут ли изымать имущество штрафников

Сейчас многие адвокаты, которые разбираются в том числе и в вопросах мобилизации, напоминают, что в случае неуплаты штрафа имущество уклониста, как и любого должника, может быть арестовано, изъято и реализовано на государственном онлайн-аукционе "СETAM". Из вырученной суммы рассчитают сумму штрафа, а остальное вернут владельцу. По данным юристов, аресту может подвергаться как недвижимость, так и бытовые вещи.

По состоянию на данный момент на этом аукционе, который работает с 2014 года, реализуется множество лотов, которые ранее были имуществом должников.

Например, недавно начала распространяться информация, что государственной исполнительной службой Николаевской области реализуется странный лот — упаковка дрожей.

На сайте аукциона "CETAM" действительно есть такое предложение, стартовая цена этого товара — 5 гривен. Видимо, исполнители арестовали эту упаковку, потому что ничего другого арестовать возможности не было.

Что могут выставить на аукцион

На аукционе реализуются и более ликвидные вещи — одежда должников, бытовая техника, посуда.

"На аукционе можно встретить лоты по стартовой цене менее одной гривны, да и лоты, которые стоят миллиарды гривен. В частности, заводы, самолеты, суда, ТРЦ и т.д. Обычно покупка такого лота зависит в первую очередь от заинтересованности покупателей в нем", — говорится в сообщении "CETAM".

Впрочем, следует иметь в виду, что из-за того, что с момента вступления нового мобилизационного законодательства в силу прошло достаточно мало времени, арестованного имущества уклонистов на этом аукционе нет.

С 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военный билет или временное удостоверение. Если мужчина не выполняет это обязательство, ему может быть выписан штраф.

Напомним, в настоящее время в обновленном законе нет конкретных планов по конфискации имущества. Однако, если применен административный штраф, эти данные могут быть переданы службам, обладающим правом наложить арест на имущество виновных лиц.

аукцион
Украина
штраф
должники
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify