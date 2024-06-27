Мобилизация студентов в Украине — кто подлежит призыву

Украинские студенты. Иллюстративное фото: Radio UA Chicago

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно новому закону, который вступил в силу 18 мая, некоторые студенты не имеют права на отсрочку от призыва.

Какие категории студентов могут мобилизовать, рассказали в материале Новини.LIVE.

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Мобилизация студентов в Украине

С 18 мая граждане мужского пола, которые учатся в заведениях высшего образования и профтехобразования по очной форме, не могут быть мобилизованы. В частности:

студенты на дневной или дуальной форме обучения (для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального высшего и высшего образования);

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, получающие высший уровень образования заранее полученный в последовательности;

научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень.

Также отсрочку имеют педагоги учреждений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее 0,75 ставки. А студентам, аспирантам и докторантам, которые получают образование по дневной или дуальной форме обучения, следует подтвердить это соответствующими документами.

Кто из студентов может быть мобилизован

Существует три категории соискателей образования, которые могут мобилизовать:

студентов, которые обучаются заочно;

тех, кто получает второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

тех, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося;

В то же время по закону все совершеннолетние студенты-мужчины обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года.

Ранее адвокат рассказала, что в случае выписания протокола ТЦК за нарушение военного учета, у мужчины 10 дней на обжалование этого решения в суде.

Кроме того, правозащитник назвал способы, как мужчинам призывного возраста получить военный билет без визита в ТЦК.