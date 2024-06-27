Мобилизация студентов в Украине — кто подлежит призыву

Стало известно, какие категории студентов могут мобилизовать в Украине
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно новому закону, который вступил в силу 18 мая, некоторые студенты не имеют права на отсрочку от призыва.
Какие категории студентов могут мобилизовать, рассказали в материале Новини.LIVE.
Мобилизация студентов в Украине
С 18 мая граждане мужского пола, которые учатся в заведениях высшего образования и профтехобразования по очной форме, не могут быть мобилизованы. В частности:
- студенты на дневной или дуальной форме обучения (для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального высшего и высшего образования);
- ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, получающие высший уровень образования заранее полученный в последовательности;
- научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень.
Также отсрочку имеют педагоги учреждений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее 0,75 ставки. А студентам, аспирантам и докторантам, которые получают образование по дневной или дуальной форме обучения, следует подтвердить это соответствующими документами.
Кто из студентов может быть мобилизован
Существует три категории соискателей образования, которые могут мобилизовать:
- студентов, которые обучаются заочно;
- тех, кто получает второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);
- тех, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося;
В то же время по закону все совершеннолетние студенты-мужчины обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года.
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