Стало известно, сколько мужчин уклоняются от явки в ТЦК

Вручение повестки. Фото: скрин youtube

Военные комиссары передали в Национальную полицию Украины информацию о 94,5 тысячах человек, которые уклоняются от явки в Территориальные центры комплектования. Это в значительной степени противоречит тезисам российской пропаганды о том, что в Украине почти миллион уклоняющихся от военной службы.

Об этом пишет OBOZ.UA. Издание направило информационные запросы ко всем областным руководителям полиции и уже получило большинство ответов.

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Рекорд по активности военкомов поставила Днепропетровская область. За четыре месяца 2024 года в подразделения полиции региона поступило 38 282 обращения из территориальных центров комплектации и социальной поддержки с данными украинцев, которые уклоняются от явки (службы). Из них уже найдены и доставлены в ТЦК 5511 человек.

В Главное управление Национальной полиции в Черниговской области поступило 9115 обращений ТЦК для установления места нахождения и доставки лиц, уклоняющихся от военной службы во время мобилизации. Из них 1429 человек были найдены и доставлены в территориальные центры.

В Харьковской области в полицию поступила информация о 4664 уклонистах. 1954 были доставлены в районные территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

В Ивано-Франковской области в 2024 году полиция зарегистрировала 2328 обращений от ТЦК, уже найдено и доставлено туда 1814 человек.

В ГУНП в Житомирской области OBOZ.UA сообщили, что по состоянию на конец апреля 2024 года в полицию передали данные о 8289 жителях региона, нарушивших законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Причем, 2452 из них уже найдены правоохранителями и доставлены в ТЦК.

В Полтавской области в полицию поступило обращение относительно 7433 уклонистах, из них найдены и доставлены в ТЦК 2591.

Правоохранители Ровенской области сообщили о 9832 уклонистах, 1828 из которых удалось разыскать и доставить в военкоматы.

В Винницкой области от военкомов "бегают" 7288 жителей региона. 2325 уклонистов правоохранители уже нашли.

В Кировоградской области полиция зарегистрировала 5955 обращений ТЦК об уклонении от призыва и мобилизации. А вот сколько уклонистов правоохранители в результате нашли и доставили в ТЦК, заместитель начальника ГУНП Александр Сагаль не сообщил, поскольку отдельный учет сведений о таких лицах полицейскими не ведется.

В полицию Хмельницкой области поступило 1085 обращений. Сколько из них стражам порядка удалось найти, в этом ГУНП также не рассказали.

Отказались предоставить данные об уклонистах в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областей. Отказ аргументировали разными причинами: в ответах говорится, что запрашиваемая информация является служебной, имеет ограниченный доступ и т.д.

Заместитель начальника ГУНП в Черновицкой области Святослав Кишлар в ответе на информационный запрос издания сообщил, что подразделения ГУНП не ведут учет лиц, уклоняющихся от явки в ВСКСП или от прохождения военной службы во время мобилизации.

А в ГУНП в Одесской области решили самостоятельно не отвечать на информационный запрос издания, перекинув вопрос территориальным подразделениям.

Еще несколько ГУНП не ответили на информационный запрос издания не только в установленный законом срок, а вообще. Это Главные управления Нацполиции Сумской, а также спокойных в военном плане Киевской, Закарпатской и Львовской областей. А вот правоохранители прифронтовой Запорожской области (часть которой оккупирована) пообещали предоставить информацию в ближайшее время.

Следовательно, на сегодняшний день уже есть данные, что военные передали полиции информацию о 94 526 уклонистах. Из них 20 031 найден полицией и доставлен в ТЦК.

Отметим, что если раньше можно было отделаться сравнительно небольшим штрафом, то сейчас ответственность значительно усилена. Уклониста могут лишить права управлять транспортным средством, а также ему грозит серьезный штраф: от 17 000 до 25 500 гривен.

Напомним, адвокат Роман Ухов заявил, что военнообязанный не может отказаться от повестки, если вручение происходит законно. То есть, если повестка заполнена правильно, то отказ от нее будет считаться нарушением закона о мобилизации.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Украины объяснили, какая повестка считается правильно врученной.

Также мы сообщали, что закон об усилении штрафов за уклонение от мобилизации вступил в силу и сейчас много обсуждений возможной уголовной ответственности за отказ от призыва. Адвокат Алексей Шалару объяснил, какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации.