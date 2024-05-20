Стало відомо, скільки чоловіків ухиляються від явки до ТЦК

Вручення повістки. Фото: скрін youtube

Військові комісари передали до Національної поліції України інформацію про 94,5 тисяч осіб, які ухиляються від явки до Територіальних центрів комплектування. Це значною мірою суперечить тезам російської пропаганди про те, що в Україні майже мільйони ухилянтів від військової служби.

Про це пише OBOZ.UA. Видання надіслало інформаційні запити до всіх обласних керівників поліції і вже отримало більшість відповідей.

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Рекорд з активності військкомів поставила Дніпропетровська область. За чотири місяці 2024 року до підрозділів поліції регіону надійшло 38 282 звернення з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки з даними тих українців, які ухиляються від явки (служби). З них вже знайдено та доправлено до ТЦК 5511 осіб.

До Головного управління Національної поліції у Чернігівській області надійшло 9115 звернень ТЦК для встановлення місця перебування та доставлення осіб, які ухиляються від військової служби під час мобілізації. З них 1429 осіб було знайдено та доправлено до територіальних центрів.

На Харківщині до поліції надійшла інформація про 4664 ухилянтів. 1954 осіб було доставлено до районних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки.

В Івано-Франківській області у 2024 році поліція зареєструвала 2328 звернень від ТЦК, вже знайдено та доправлено туди 1814 осіб.

У ГУНП у Житомирській області OBOZ.UA повідомили, що станом на кінець квітня 2024 року в поліцію передали дані про 8289 жителів регіону, які порушили законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Причому, 2452 з них уже знайдено правоохоронцями та доправлено до ТЦК.

У Полтавській області до поліції надійшло звернення щодо 7433 ухилянтів, з них знайдено та доставлено до ТЦК 2591.

Правоохоронці Рівненської області повідомили про 9832 ухилянтів, 1828 з яких вдалося розшукати та доправити до військкоматів.

На Вінниччині від військкомів "бігають" 7288 мешканців регіону. 2325 ухилянтів правоохоронці вже знайшли.

На Кіровоградщині поліція зареєструвала 5955 звернень ТЦК про ухилення від призову та мобілізації. А ось скільки ухилянтів правоохоронці в результаті знайшли і доправили до ТЦК, заступник начальника ГУНП Олександр Сагаль не повідомив, оскільки окремий облік відомостей про таких осіб поліцейськими не ведеться.

До поліції Хмельницької області надійшло 1085 звернень. Скільки з них правоохоронцям вдалося знайти, у цьому ГУНП також не розповіли.

Відмовилися надати дані про ухилянтів у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської та Черкаської областей. Відмову аргументували різними причинами: у відповідях йдеться про те, що запитувана інформація є службовою, має обмежений доступ тощо.

Заступник начальника ГУНП у Чернівецькій області Святослав Кишлар у відповіді на інформаційний запит видання повідомив, що підрозділи ГУНП не ведуть облік осіб, які ухиляються від явки до ТСКСП або від проходження військової служби під час мобілізації.

А в ГУНП в Одеській області вирішили самостійно не відповідати на інформаційний запит видання, натомість перекинувши питання територіальним підрозділам.

Ще кілька ГУНП не відповіли на інформаційний запит видання не те що у встановлений законом термін, а взагалі. Це Головні управління Нацполіції Сумської, а також доволі спокійних у військовому плані Київської, Закарпатської та Львівської областей. А ось правоохоронці прифронтової Запорізької області (частину якої окуповано) пообіцяли надати інформацію найближчим часом.

Відтак, на сьогодні вже є дані, що військкоми передали поліції інформацію про 94 526 ухилянтів. З них 20 031 було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.

Зазначимо, якщо раніше можна було відбутися порівняно невеликим штрафом, то зараз відповідальність значно посилена. Ухилянта можуть позбавити права керувати транспортним засобом, а також йому загрожує серйозний штраф: від 17 000 до 25 500 гривень.

Нагадаємо, адвокат Роман Ухов заявив, що військовозобов'язаний не може відмовитися від повістки, якщо вручення відбувається законно. Тобто якщо повістка заповнена правильно, то відмова від неї буде вважатися порушенням закону про мобілізацію.

Раніше ми писали про те, що в Міноборони України пояснили, яка повістка вважається врученою правильно.

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