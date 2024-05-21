Справка от ВЛК действительна во время военного положения только год

Прохождение ВВК. Фото: Фокус

Если резервист или мобилизованный проходят военно-врачебную комиссию во время действия военного положения, то такая справка действительна только один год. В мирное время резервистам выдают справки о прохождении ВВК сроком на пять лет.

Об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил в эфире телеканала КИЇВ24 live в понедельник, 20 мая.

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Лазуткин заявил, что комиссию необходимо проходить раз в пять лет, но есть нюанс — это только в мирное время. То есть, когда в Украине не объявлено военное положение или общая мобилизация, тогда военнообязанные резервисты должны проходить ВВК только раз в пять лет. Справка о прохождении будет действительна в течение этого срока.

Вместе с тем, постановление Кабмина от 16 мая 2024 года №560 определяет следующие сроки: в соответствии с этим постановлением в мирное время при определении назначения резервиста или военнообязанного на особый период и включения его в состав военных команд для комплектования воинских частей (учреждений) они проходят медицинское освидетельствование, по результатам которого таким лицам оформляется справка с выводом о пригодности к военной службе. Срок действия такой справки составляет 5 лет. Подходящим к военной службе резервистам и военнообязанным вручается мобилизационное распоряжение.

Лазуткин сообщил, что резервисты, у которых после принятия в стране военного положения была действительная справка от ВВК, направляются в воинские части и места дислокации войск, которые для них были определены мобилизационным распоряжением. Люди, у которых срок давности справки истек, отправляются на прохождение повторной военно-врачебной комиссии.

"В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет один год", — сообщили в Минобороны.

Ранее мы сообщали, какие изменения претерпела мобилизация и правила прохождения ВВК, после вступления в силу нового закона 18 мая. Теперь нужно пройти шесть врачей.

Также, согласно новому закону, руководители предприятий обязаны передавать повестки своим работникам и организовывать их доставку в ТЦК.