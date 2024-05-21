Справка від ВЛК дійсна під час воєнного стану лише рік

Проходження ВЛК. Фото: Фокус

Якщо резервіст чи мобілізований проходить військово-лікарську комісію під час дії воєнного стану, то така довідка діє лише один рік. У мирний час резервістам видають довідки про проходження ВЛК строком на п'ять років.

Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив в ефірі телеканалу КИЇВ24 live в понеділок, 20 травня.

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Лазуткін заявив, що комісію необхідно проходити раз у п'ять років, але є нюанс — це тільки у мирний час. Тобто, коли в Україні не оголошені воєнний стан чи загальна мобілізація, тоді військовозобов'язані резервісти повинні проходити ВЛК лише раз у п'ять років. Довідка про проходження буде чинною протягом цього терміну.

Разом з тим, постанова Кабміну від 16 травня 2024 року №560 визначає такі терміни: відповідно до цієї постанови у мирний час під час визначення призначення резервіста або військовозобов’язаного на особливий період та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин (установ) вони проходять медичний огляд, за результатами якого таким особам оформляється довідка з висновком щодо придатності до військової служби. Термін дії такої довідки становить 5 років. Придатним до військової служби резервістам та військовозобов’язаним вручається мобілізаційне розпорядження.

Лазуткін повідомив, що резервісти, у яких після запровадження в країні воєнного стану була дійсна довідка від ВЛК, направляються у військові частини та місця дислокації військ, які для них були визначені мобілізаційним розпорядженням. Люди, у яких термін давності довідки вичерпався, відправляються на проходження повторної військово-лікарської комісії.

"У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік", — повідомили у Міноборони.

Раніше ми повідомляли, яких змін зазнала мобілізація та правила проходження ВЛК, після набрання чинності нового закону 18 травня. Тепер потрібно пройти шістьох лікарів.

Також, згідно з новим законом, керівники підприємств зобов'язані передавати повістки своїм працівникам та організовувати їх доставлення до ТЦК.