Керівники підприємств будуть видавати повістки і забезпечувати прибуття працівників до ТЦК

Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку в Україні. Фото: УНІАН

Керівники підприємств після отримання розпорядження повинні обов'язково вручити повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК. Також вони будуть зобов'язані невідкладно інформувати територіальні центри комплектування про працівників, які не отримали повістки, або написали заяви про звільнення.

Про це повідомляє видання Sud.ua у вівторок, 21 травня.

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Керівники підприємств повинні вручити повістки та організувати прибуття працівників до ТЦК

Згідно із Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560, керівники підприємств після отримання розпорядження від ТЦК мають не лише вручити повістки працівникам, а і забезпечити їх прибуття до територіальних центрів комплектування.

Так, керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження відповідного голови районної, міської держадміністрації або керівника районного ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних повинні видати наказ про проведення оповіщення, в якому зазначаються підстава та мета, перелік осіб, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, відповідальні особи та інші питання.

Далі мають організувати оповіщення шляхом вручення повісток під особистий підпис. І забезпечити перевезення або звільнення від обов’язків для прибуття до ТЦК, а також у разі потреби зворотний шлях. У разі відмови працівників отримати повістки або написання заяви про звільнення необхідно негайно інформувати відповідний ТЦК.

Раніше ми писали, що порядок проходження ВЛК зазнав змін. Голова військово-лікарської комісії індустріального районного ТЦК у Дніпрі Олена Седлецька розповіла, що потрібно побувати в шести лікарів.

Також Кабмін офіційно дозволив ТЦК перевіряти ще один документ в українців. Співробітники ТЦК та СП, окрім оформлення в установленому порядку відстрочки для військовозобов’язаних та резервістів під час мобілізації та в особливий період і воєнний час, мають право перевіряти підстави надання відстрочки.