Рекрутинг в армию — сколько украинцев уже обратилось в центры

Первый рекрутинговый центр во Львове. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

Около 7,4 тысячи человек обратились за четыре месяца в рекрутинговые центры Министерства обороны. Среди них более 200 уже надели форму.

Об этом сообщил уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, написало издание "Украинская правда" во вторник, 18 июня.

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Сейчас в 23 населенных пунктах Украины функционируют уже 25 центров МОУ, где консультируют, организуют собеседования с рекрутерами воинских частей и сопровождают граждан на всех этапах поступления на службу.

"С 12 февраля 2024-го — дня открытия первого рекрутингового центра во Львове — по 14 июня в такие учреждения обратились 7,4 тысячи граждан, 2 тысячи из которых сейчас в процессе поиска вакансий в подразделениях. Более 200 человек — уже в военной форме. То есть за четыре месяца только 2,7% из тех, кто обратился в рекрутинговые структуры министерства, прошли этот путь до конца", — говорится в публикации.

Также Минобороны сотрудничает с онлайн-платформами для размещения вакансий в военных подразделениях, в частности с Work.ua, OLX.ua и Lobby X.

По словам Бежевца, уже поступило более 200 тысяч заполненных анкет в ответ на размещенные в интернете вакансии в армии. Всего в армии открыты около 15 тысяч вакансий.

Напомним, во Львове с апреля работает рекрутинговый центр 24-й ОМБр имени короля Даниила. Это уже пятый офис, куда можно обратиться, чтобы выбрать вакансию в армии и стать на защиту Украины.

Ранее военный психолог прокомментировал конфликт с ТЦК в Одессе. По мнению Андрея Козинчука, ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением.

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