Рекрутинг до армії — скільки українців вже звернулись у центри

Перший рекрутинговий центр у Львові. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Близько 7,4 тисячі людей звернулися за чотири місяці до рекрутингових центрів Міністерства оборони. Серед них понад 200 вже вдягнули однострій.

Про це повідомив уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, написало видання "Українська правда" у вівторок, 18 червня.

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Зараз у 23 населених пунктах Україні функціонують вже 25 центрів МОУ, де консультують, організовують співбесіди з рекрутерами військових частин та супроводжують громадян на всіх етапах вступу на службу.

"З 12 лютого 2024 року — дня відкриття першого рекрутингового центру у Львові — по 14 червня до таких установ звернулися 7,4 тисячі громадян, 2 тисячі з яких наразі в процесі пошуку вакансій у підрозділах. Понад 200 людей — вже у військовій формі. Тобто за чотири місяці лише 2,7% з тих, хто звернувся до рекрутингових структур міністерства, пройшли цей шлях до кінця", — йдеться в публікації.

Також Міноборони співпрацює з онлайн-платформами для розміщення вакансій у військових підрозділах, зокрема з Work.ua, OLX.ua та Lobby X.

За словами Бежевця, вже надійшло понад 200 тисяч заповнених анкет у відповідь на розміщені в інтернеті вакансії в армії. Загалом у війську відкриті близько 15 тисяч вакансій.

Нагадаємо, у Львові з квітня працює рекрутинговий центр 24-ї ОМБр імені короля Данила. Це вже п'ятий офіс, куди можна звернутися, щоб обрати вакансію у війську та стати на захист України.

Раніше військовий психолог прокоментував конфлікт із ТЦК в Одесі. За думкою Андрія Козінчука, ТЦК має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням.

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