Рекрутинг до армії — скільки українців вже звернулись у центри

Стало відомо, скільки людей вже звернулося до рекрутингових центрів Міноборони
Близько 7,4 тисячі людей звернулися за чотири місяці до рекрутингових центрів Міністерства оборони. Серед них понад 200 вже вдягнули однострій.
Про це повідомив уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, написало видання "Українська правда" у вівторок, 18 червня.
Як працюють рекрутингові центри МОУ
Зараз у 23 населених пунктах Україні функціонують вже 25 центрів МОУ, де консультують, організовують співбесіди з рекрутерами військових частин та супроводжують громадян на всіх етапах вступу на службу.
"З 12 лютого 2024 року — дня відкриття першого рекрутингового центру у Львові — по 14 червня до таких установ звернулися 7,4 тисячі громадян, 2 тисячі з яких наразі в процесі пошуку вакансій у підрозділах. Понад 200 людей — вже у військовій формі. Тобто за чотири місяці лише 2,7% з тих, хто звернувся до рекрутингових структур міністерства, пройшли цей шлях до кінця", — йдеться в публікації.
Також Міноборони співпрацює з онлайн-платформами для розміщення вакансій у військових підрозділах, зокрема з Work.ua, OLX.ua та Lobby X.
За словами Бежевця, вже надійшло понад 200 тисяч заповнених анкет у відповідь на розміщені в інтернеті вакансії в армії. Загалом у війську відкриті близько 15 тисяч вакансій.
Нагадаємо, у Львові з квітня працює рекрутинговий центр 24-ї ОМБр імені короля Данила. Це вже п'ятий офіс, куди можна звернутися, щоб обрати вакансію у війську та стати на захист України.
Раніше військовий психолог прокоментував конфлікт із ТЦК в Одесі. За думкою Андрія Козінчука, ТЦК має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням.
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